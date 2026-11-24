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La décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) de confirmer le sacre du Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations 2025 aux dépens du Maroc a suscité une vague de réactions dans la presse internationale. Rendu à l'unanimité des membres de la formation arbitrale, ce verdict clôt l'une des affaires les plus controversées de l'histoire récente du football africain.

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Le Tribunal a rendu ce mardi sa sentence définitive en faveur de la Fédération sénégalaise de football, restituant aux Lions de la Teranga le titre conquis sur le terrain. En mars dernier, le jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) leur avait retiré le trophée et déclaré le Maroc vainqueur de la finale sur tapis vert.

La décision a rapidement fait la une des médias du monde entier, avec un traitement nettement différent entre la presse marocaine et la presse sénégalaise, ainsi que des critiques internationales sur la gestion de la crise par la CAF, selon un article publié par RMC, en France.

La presse marocaine : l'amertume de la défaite malgré la fin du dossier

Le quotidien marocain « Le Matin » a présenté le verdict comme l'épilogue de « l'une des affaires les plus controversées de l'histoire récente du football continental », tout en soulignant qu'il laissait un sentiment d'amertume chez les supporters marocains, dont l'espoir de voir le Tribunal confirmer la décision de la commission de discipline de la CAF s'était renforcé au fil des derniers mois.

Le site marocain « Le360 Sport » a, de son côté, tenté d'atténuer la portée de la décision en affirmant qu'elle « ne change rien à la trajectoire du football marocain », et que les ambitions des Lions de l'Atlas ne sauraient se résumer à un verdict rendu dans des bureaux de Lausanne, en Suisse.

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La presse sénégalaise savoure à nouveau le titre

Côté sénégalais, le ton était différent, sans pour autant verser dans l'excès de célébration.

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Le quotidien « Le Soleil » a convoqué les vers du poète français Alphonse de Lamartine : « Ô temps, suspends ton vol, et vous, heures propices, suspendez votre cours », en référence à l'impuissance de l'homme à retenir les instants de bonheur qu'emporte le temps.

Pour le journal, ces vers prennent une résonance particulière au regard de ce qu'a vécu le football sénégalais ces derniers mois. Il affirme que la finale du 18 janvier 2026 à Rabat a dépassé le cadre de la compétition sportive pour s'inscrire dans la mémoire collective du peuple sénégalais.

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Et d'ajouter : « On peut contester un résultat, discuter une décision, prolonger un litige, mais on ne peut pas arracher le bonheur véritable vécu par tout un peuple. »

La presse européenne suit les répercussions du verdict

L'écho de la décision a gagné la presse européenne. En Espagne, le quotidien « AS » a choisi de mettre en avant les violences survenues à la fin de la finale, impliquant des supporters sénégalais.

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« Marca » a quant à lui titré : « Le TAS rend la Coupe d'Afrique au Sénégal, le Maroc s'enflamme », expliquant que la décision avait provoqué des réactions de colère au Maroc, où l'on s'attendait très largement à un verdict favorable.

En Angleterre, le « Daily Mail » a qualifié le verdict de décision retentissante, qui rend le titre au Sénégal malgré la sortie de ses joueurs du terrain lors d'une finale marquée par des scènes chaotiques.

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Le quotidien allemand « Bild » a employé le même qualificatif, relevant que l'affaire s'était transformée en une crise complexe qui a duré 10 mois.

La « Gazzetta dello Sport », en Italie, s'est pour sa part attardée sur les rebondissements successifs du dossier, écrivant : « Nouveau coup de théâtre : le titre revient au Sénégal ». Le quotidien estime que la sentence du Tribunal de Lausanne a une nouvelle fois changé le cours d'un litige qui dure depuis le 18 janvier 2026, avant de noter que la polémique ne prendra pas fin, mais que le dossier de la CAN 2025 est arrivé à son terme.

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Charge virulente contre les dirigeants de la CAF : le grand perdant est devenu la risée de tous

Les réactions ne se sont pas limitées à la presse écrite. L'émission américaine « CBS Sports Golazo » a abordé l'affaire en marge de sa couverture de la Ligue des champions, par la voix de Michael Lahoud, ancien international sierra-léonais.

Lahoud s'en est vivement pris aux dirigeants de la Confédération africaine, qu'il considère comme les plus grands perdants de cette crise : « Je pense que les grands perdants de cette histoire sont les dirigeants de la CAF, parce qu'ils sont aujourd'hui devenus la risée de tous. »

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Il a poursuivi : « Ils avaient déjà eu l'air ridicules en prenant leur première décision, et maintenant ils ont dû faire marche arrière et corriger leur erreur. »

Il a également mis en garde contre les conséquences qu'aurait pu entraîner la validation d'une telle attribution du titre : « Si nous permettons au Maroc d'agir de cette manière et que nous acceptons qu'un titre soit attribué de cette façon, cela veut dire que des matchs de football et des tournois pourraient se décider devant les tribunaux plutôt que sur le terrain. »

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Le Maroc brandit la menace d'une nouvelle action en justice

Le Tribunal arbitral du sport a annulé la décision du jury d'appel de la CAF, rendue le 17 mars dernier, qui avait déchu le Sénégal de son titre pour l'attribuer au Maroc. Il a conclu que l'arbitre n'avait commis aucune erreur de droit en décidant de reprendre le jeu après les incidents survenus lors de la finale.

Malgré cette sentence définitive, le dossier n'est pas totalement clos sur le plan juridique : la Fédération royale marocaine de football a annoncé son intention d'engager « toutes les procédures juridiques nécessaires pour contester » la décision du Tribunal.

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Le verdict qui a rendu le titre au Sénégal est ainsi devenu le centre d'une nouvelle polémique internationale, qui dépasse la seule question de l'identité du champion d'Afrique pour s'étendre à la gestion de la crise par l'instance continentale et à ses conséquences sur l'image du football africain.