La C1, Neymar, son futur ... : Verratti fait le point

Le milieu de terrain du PSG, Marco Verratti, a fait un large point de l'actualité dans un entretien accordé à Téléfoot.

L’élimination en Ligue des Champion contre

"Peut-être que je suis plus frustré qu’un autre, mais le football c’est comme ça. On ne peut pas tout avoir. Les supporters sont déçus par la façon dont est sortis. Moi je suis confiant en cette équipe. Ce match, on le joue 10 fois, on le gagne 9 fois. Il ne faut pas changer grand-chose. On a un grand coach et certains des meilleurs joueurs du monde avec Ney et Kylian."

Le retour de Neymar

"J’ai l’impression qu’il ne s’est jamais arrêté. Il espérait que l’on passe en quart de finale pour nous aider ensuite. On n’a pas pu lui faire ce cadeau. J’espère qu’il reviendra vite pour nous aider."

Le titre en

"En championnat, on a fait un parcours fantastique. On n’est pas encore champion, mais ce sera mérité."

Son futur

"Je serai à Paris oui, s’il ne se passe rien, si le club ne veut pas me dégager, je serai à Paris l’année prochaine."