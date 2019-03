La C1, la lutte pour arrêter le Barça... : Mourinho revient sur son époque au Real Madrid

José Mourinho a fait le bilan sur son temps passé du côté du Real Madrid, parlant notamment du Barça et des ambitions de Ligue des champions d'alors.

Sans club depuis qu'il a été licencié de Manchester United en décembre dernier, José Mourinho est désormais consultant sur beIN Sports.

Avant le Clasico de samedi soir entre le Real Madrid et le Barça, remporté par les partenaires de Lionel Messi au Bernabeu, l'ancien technicien du club merengue a fait le bilan de son temps passé en Espagne.

L'arrivée au Real Madrid : “La première saison avec le Real Madrid il faut être prêt. Je ne dis pas que j'apprenais, je travaillais en Espagne auparavant, mais je ressens les dimensions du football au Real Madrid et la responsabilité, et j'essaie de préparer l'équipe aux défis et l'améliorer pour être au niveau des ambitions de nos fans."

Sa mission de stopper le Barça de Guardiola : "Ma première tâche a été d'arrêter Barcelone et nous avons réussi à obtenir 100 points. Nous avions l'ambition de gagner la Ligue des champions, nous n'avons pas eu de chance et nous avons perdu en première et deuxième demi-finales. Nous étions tout près et nous avons perdu la séance de tirs au but contre le Bayern, mais nous avons mis en place une mentalité et un système de réussite."

"Je ne peux pas dire que le Real Madrid est difficile au sens négatif, car Barcelone était un projet avec du succès et le meilleur de cette période. Le Real Madrid avait passé les dernières années et n'avait pas remporté de titre, sans atteindre les quarts de finale de C1, les matches à élimination directe de la Ligue des champions. Je peux dire que c'était difficile et que c'était un club énorme, avec beaucoup de fans en Espagne et dans le monde, et ce fût une expérience formidable."

Les ambitions de Ligue des champions : "Nous disons que la Ligue des champions est différente des autres championnats lorsque nous atteignons les huitièmes de finale, et nous disons que le championnat est le meilleur pour gagner parce que vous jouez un match chaque semaine. Mais pour la Ligue des Champions, la compétition la plus chère et la plus populaire en Europe et dans le monde, pour gagner la Ligue des champions, il faut exceller à tout moment. C'est une compétition qui commence en février et se termine en mai."