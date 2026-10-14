Il ne s'agit plus d'un simple avertissement passager, mais d'une véritable sonnette d'alarme qui retentit avec force dans les stades anglais. Alors que la Premier League brille de tous ses feux en tant que championnat le plus riche du monde, un rapport officiel accablant révèle que le corps tout entier du football anglais est « au bord de l'effondrement financier », dans une crise qui menace de faire disparaître des clubs historiques de la carte.

Un rapport alarmant publié par l'autorité indépendante de régulation du football (IFR) et relayé par le journal britannique « Daily Mail » révèle que le football anglais est entré dans la zone rouge : 94 % des clubs enregistrent des pertes financières, tandis qu'un tiers des clubs de l'English Football League (EFL) et de la National League se trouvent désormais en situation d'insolvabilité effective, ce qui appelle des « réformes urgentes » avant qu'il ne soit trop tard.

La malédiction des salaires et la course suicidaire

Le rapport met le doigt sur le cœur du mal : une course effrénée et destructrice pour préserver la compétitivité. Les clubs, du sommet à la base, augmentent les salaires de leurs joueurs de manière démesurée pour rivaliser avec leurs concurrents, dans une stratégie que le rapport décrit comme « un mélange dangereux de dettes accumulées et de dépendance excessive au financement des propriétaires, ce qui expose les clubs et leurs supporters au danger ».

Le tableau s'assombrit encore avec le gouffre économique qui sépare la Premier League des autres divisions : les bénéfices moyens d'un seul club de Premier League dépassent de plus de huit fois ceux d'un club de Championship, ce qui rend une concurrence équitable quasiment impossible.

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Cette crise est aggravée par le système des « paiements parachute », l'aide financière que reçoivent les clubs relégués de Premier League. Cette compensation offre aux relégués un avantage financier écrasant pendant des années et contraint les autres clubs à tout risquer et à se lancer dans des aventures financières suicidaires pour les rattraper.

Des clubs déficitaires même sans joueurs !

Le plus choquant dans ce rapport, selon la radio espagnole « Cadena SER », est que la crise n'est plus liée aux seules factures des joueurs : les dépenses de fonctionnement ont tellement augmenté que 17 clubs de l'English Football League et de la National League enregistreront des pertes considérables même s'ils ne versaient pas un seul salaire à leurs joueurs.

Les chiffres des revenus de la saison 2025-2026 révèlent l'ampleur du déséquilibre structurel : sur plus de 9 milliards de livres sterling générés par l'ensemble du football anglais, l'essentiel va à la Premier League, qui a engrangé à elle seule 7,5 milliards de livres, tandis que la Championship s'est contentée d'un seul milliard.

Dans le même temps, la League One et la League Two ont perçu ensemble seulement 460 millions, et la National League n'a reçu que 70 millions de livres.

Les pertes doublent et les dettes explosent

Le rapport dévoile des chiffres effarants concernant la progression des pertes :

En Premier League, les pertes moyennes par club sont passées de 20 millions de livres lors de la saison 2021-2022 à 44 millions de livres lors de la saison en cours 2025-2026.

En Championship, elles sont passées de 13 millions à 22 millions de livres en une seule saison.

Mais la véritable catastrophe se situe dans les divisions inférieures :

Les pertes des clubs de League One ont triplé en cinq saisons, passant de 2,4 millions à 7,5 millions de livres.

En League Two, elles ont quadruplé, passant de 600 000 livres à 2,7 millions de livres.

Ces pertes se sont répercutées sur la montagne de dettes qui menace le football : l'endettement total des clubs anglais est passé de 2,8 milliards de livres lors de la saison 2020-2021 à 4,1 milliards la saison dernière, avec des prévisions terrifiantes d'atteindre 5,1 milliards de livres au cours de l'exercice financier actuel.

Le paradoxe veut que les clubs de Premier League, bien qu'ils soient les plus riches, supportent à eux seuls 75 % de cette dette, preuve irréfutable que même le sommet de la pyramide du football n'est plus à l'abri du spectre de la faillite.



