La bouteille égarée de Pickford… Des détails qui ont provoqué les rires des joueurs argentins

Après leur victoire 2-1 sur l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 2026, les célébrations de l’Argentine ont réservé un moment insolite : le staff technique a mis la main sur la feuille de préparation du gardien anglais Jordan Pickford en vue d’une éventuelle séance de tirs au but.

Après la qualification pour la finale contre l’Espagne, les joueurs argentins ont célébré sur la pelouse d’Atlanta avec leurs supporters, jusqu’à ce qu’une découverte inattendue capte l’attention.

« La bouteille de Pickford » entre les mains de Messi

Selon la chaîne argentine TYC, le masseur de l’Albiceleste, Marcelo « Dadi » De Andrea, a récupéré la bouteille d’eau de Pickford, sur laquelle était fixée une note indiquant les préférences des Argentins dans l’exécution de leurs penalties.

Ces indications, destinées à orienter les interventions du gardien anglais en cas de tirs au but, ne servirent finalement à rien, la rencontre se concluant avant d’atteindre cette phase.

Les caméras ont capté Di Andrea tendant la feuille à Lionel Messi, tandis que Nicolás González et Marcos Senesi s’approchaient pour déchiffrer les indications et en discuter brièvement.

Les rires d’Enzo Fernández

La séquence s’est conclue dans la bonne humeur lorsque Enzo Fernández a rejoint le groupe. Il a rapidement reconnu son nom sur la liste, a éclaté de rire, a taquiné Di Andrea d’un coup de poing amical puis a pointé le ciel d’un geste de soulagement, heureux que la rencontre n’ait pas eu à se jouer aux tirs au but.

Cette séquence a suscité l’interrogation des supporters sur la fiabilité des informations détenues par Pickford, et sur leur éventuelle efficacité face aux tireurs argentins en cas de séance de tirs au but.

Les détails du papier seront ensuite dévoilés

Quelques heures après la rencontre, Luis Martín, préparateur physique de l’Albiceleste, a publié sur les réseaux sociaux une photo nette de la feuille abandonnée par Pickford sur la pelouse, révélant au grand jour les notes que le gardien anglais avait prises.

Une tension palpable a traversé toute la rencontre.

Cet incident survient à l’issue d’une rencontre particulièrement houleuse, au cours de laquelle Pickford s’est plusieurs fois frotté aux joueurs argentins.

Le gardien anglais a par ailleurs provoqué l’ire des Argentins en célébrant de manière ostentatoire le but d’Anthony Gordon, avant que le défenseur Cristian Romero ne lui rende la pareille après l’égalisation d’Enzo Fernández : il s’est rué vers lui et a exulté sous son nez, l’un des pics de tension de la rencontre.