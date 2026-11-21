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Le gardien du FC Groningen Lovro Stubljar a commis une énorme bourde samedi soir face au sc Heerenveen. Dylan Vente en a profité pour ouvrir le score. La rencontre s’est finalement terminée sur le score de 1-3.

Le gardien, qui joue en raison de la suspension d’Etienne Vaessen, n’était déjà pas très à l’aise avant cette bourde décisive.

En début de match, le gardien slovène avait déjà rendu le ballon à Heerenveen, permettant à Vente de marquer. Stubljar avait alors été sauvé par l’arbitre assistant, qui avait signalé un hors-jeu.

Peu après, les choses ont vraiment mal tourné. Le gardien a vu le ballon rouler vers lui et semblait pouvoir le ramasser facilement. Vente se désolait déjà de cette attaque manquée.

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C’est alors que le gardien de 22 ans a laissé échapper le ballon de ses mains par inadvertance, permettant à Vente de le pousser dans le but vide : 0-1.

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Après la pause, Groningen a assez vite égalisé. Pelle Clement a tant bien que mal fait parvenir le ballon à Thom van Bergen. L’attaquant l’a contrôlé avant de l’expédier d’une frappe dans le coin opposé : 1-1.

L’égalité n’a pas duré longtemps. À un quart d’heure de la fin, Vente a repris de la tête un centre précis de Jakob Trenskow et battu Stubljar, qui n’a une nouvelle fois pas été à son avantage.

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À la 80e minute, Dirk Proper a scellé le sort du match. Le milieu de terrain a reçu le ballon de Ringo Meerveld, s’est dégagé tant bien que mal et a marqué d’une frappe au premier poteau : 1-3.