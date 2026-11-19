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Antonio Conte a fait une révélation sur son avenir : il s’attend à revenir à la Juventus pour un deuxième passage sur son banc. L’ancien entraîneur de Naples et de l’Inter reste profondément attaché au club, où il a connu un immense succès comme joueur emblématique puis comme entraîneur champion d’Italie.

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Conte ouvre la porte à un retour à Turin

Le technicien italien a porté le maillot de la Juventus pendant plus de dix ans avant de remporter, sur son banc, trois titres de champion consécutifs et de lancer la série de neuf Scudetti d’affilée du club dans les années 2010. Turin reste le seul endroit où il a passé plus de deux ans au cours de sa carrière d’entraîneur, et il estime que ce qu’il y a laissé en suspens finira par l’y ramener.

« Je pense que, tôt ou tard, la boucle sera bouclée », a confié Conte dans un entretien à Cronache di Spogliatoio. « Je sais que j’ai laissé quelque chose derrière moi et que, tôt ou tard, la boucle sera bouclée avec la Juventus. »

« Il y a eu des moments par le passé où nous aurions pu nous retrouver, mais cela a été difficile parce que deux conditions doivent être réunies. Je dois être disponible et la Juventus doit chercher un entraîneur qui n’est pas déjà en poste. »

Pourquoi le calendrier a empêché le retour de Conte à la Juventus

Conte a expliqué que deux postes récemment vacants à Turin lui avaient échappé en raison du calendrier, ce qui l’avait conduit sur les bancs de clubs rivaux en Serie A. Il a aussi révélé qu’il s’était rendu dans les bureaux du club en 2009, prêt à signer, deux ans avant sa nomination effective, mais qu’un désaccord au sujet du meneur de jeu brésilien Diego avait fait échouer l’opération.

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« Il y a eu deux occasions. La première, quand la Juventus a décidé d’engager Maurizio Sarri : j’étais disponible et j’ai ensuite rejoint l’Inter. Puis il y a eu une deuxième fois où j’étais libre, au moment où [Cristiano] Giuntoli est arrivé. Giuntoli a décidé de choisir [Thiago] Motta et je suis allé à Naples. »

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Il a ajouté : « Après mon passage à Bari, j’aurais pu rejoindre la Juventus. [Claudio] Ranieri était alors l’entraîneur, mais le club a fini par se séparer de lui et a fait appel à Ciro [Ferrara] pour les trois derniers matches, dans l’espoir de se qualifier pour la Ligue des champions.

« Ils savaient parfaitement que j’aurais joué en 4-2-4, puisque j’aurais eu des attaquants comme Mauri, [Vincenzo] Iaquinta, [David] Trezeguet et [Alessandro] Del Piero. Je leur ai dit : “Écoutez, en ce qui concerne les attaquants, nous sommes parés. Il nous faut recruter des ailiers.” Mais, pour une raison ou une autre, ils ont finalement recruté Diego, qui venait du Werder Brême. Puis ils m’ont appelé et m’ont dit : “Il faut que vous veniez, car nous avons encore besoin que vous nous rassuriez sur certains points.” J’étais toujours à Bari à ce moment-là. »

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Comment un désaccord sur Diego en 2009 a montré que Conte ne transige pas

Cette réunion de 2009 dans les bureaux de la Juventus a mis en lumière les convictions tactiques inflexibles qui ont marqué toute la carrière d’entraîneur de Conte. Elles l’ont conduit à renoncer au transfert dont il rêvait avant même de signer.

« J’y suis allé en entrant comme entraîneur de la Juventus, puis nous avons commencé à discuter. Ils m’ont demandé comment je voulais jouer et j’ai répondu : “En 4-2-4.” Ils m’ont dit : “Mais où feriez-vous jouer Diego ?” J’ai répondu : “C’est vous qui l’avez recruté, alors que je vous avais dit que nous avions déjà quatre attaquants. Je le ferais donc jouer aux côtés de l’un des attaquants.”

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« Ensuite, ils m’ont dit : “Eh bien, Diego veut jouer en 4-3-1-2.” Imaginez ma colère à ce moment-là. Cela dit, cette colère montre que je suis quelqu’un de très direct, qui ne fait pas de compromis. N’importe qui d’autre, vraiment n’importe qui, aurait dit : “Bien sûr, je le ferai même jouer dans les buts si vous voulez. Laissez-moi simplement signer le contrat et je rejoindrai la Juventus.”

« Après tout, j’allais passer de Bari à la Juventus. Mais quand ils m’ont dit cela, je suis resté fidèle à mes idées, à mes convictions et à ma volonté de ne faire aucun compromis ni de promettre quoi que ce soit que je savais ne pas pouvoir tenir.

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« Alors, je leur ai dit : “Si c’est un joueur qui décide de notre façon de jouer, je ne suis pas l’entraîneur qu’il vous faut.” Et cela s’est arrêté là. Je suis parti et, à l’issue de cette réunion, je n’étais plus l’entraîneur de la Juventus. »

Quel avenir pour Conte et la Juventus ?

Pour que Conte et la Juventus se retrouvent un jour à Turin, les conditions qu’il a décrites devront être réunies : il faudra qu’il soit disponible au moment même où le poste d’entraîneur de la Juventus sera vacant. Tout aussi important, son départ de la réunion de 2009 aura montré aux dirigeants du club que faire revenir celui qui lui a offert trois Scudetti en tant qu’entraîneur implique de soutenir sans compromis ses convictions tactiques strictes.