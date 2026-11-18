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Al-Nassr a encaissé un coup dur avant le Clásico très attendu face à son rival historique, Al-Ahli, en Roshn Saudi League, après la confirmation de l'absence sur blessure de l'un de ses principaux joueurs.

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Al-Nassr se déplacera chez Al-Ahli après-demain, vendredi, au stade Al-Inma de Djeddah , pour un match en retard de la 9e journée de Roshn Saudi League.

Le quotidien saoudien Al-Riyadiyah rapporte que l'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr, a décidé d'écarter l'ailier et latéral Ayman Yahya ainsi que le défenseur Nader Al-Sharari du groupe qui se rendra à Djeddah.

Al-Nassr disputera sa dernière séance d'entraînement avant le Clásico au stade Dar Al-Nassr, à Riyad, la capitale saoudienne, demain jeudi dans la matinée, avant de s'envoler pour Djeddah en vue de la rencontre.

Le journal précise que ces absences s'expliquent par le manque de préparation des deux joueurs pour disputer le Clásico, ces derniers n'étant pas totalement remis des blessures qui les ont touchés ces derniers temps.

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Ayman Yahya fait partie des joueurs chouchous des supporters d'Al-Nassr, notamment au poste de latéral gauche, où ceux-ci ont réclamé à plusieurs reprises que Postecoglou l'aligne.

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Mais le technicien australien ne compte guère sur lui, lui préférant l'autre latéral gauche, Saad Al-Nasser, ou décalant le défenseur espagnol Iñigo Martínez à ce poste lors de certains matchs.

Le joueur de 25 ans a disputé 12 matchs avec le club de la capitale depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, sans parvenir à marquer, mais en délivrant deux passes décisives.

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De son côté, Nader Al-Sharari n'a pas réussi à s'imposer dans le onze de départ d'Al-Nassr depuis son arrivée à l'été 2025 en provenance d'Al-Shabab, face à la concurrence d'Iñigo Martínez, d'Abdulelah Al-Amri et du Français Mohamed Simakan.

Depuis son arrivée à l'Al-Awwal Park, le joueur de 30 ans n'a disputé que 16 matchs, tous en tant que remplaçant, dont seulement 3 cette saison, sans marquer ni délivrer la moindre passe décisive.

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Ce Clásico revêt une importance particulière pour Al-Ahli comme pour Al-Nassr, d'autant qu'il sera décisif dans la course au titre de Roshn Saudi League cette saison.

Al-Ahli occupe la sixième place du championnat saoudien avec 21 points, glanés grâce à 7 victoires et 4 défaites, à 9 longueurs d'Al-Hilal, solide leader.

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Al-Nassr, lui, est troisième avec 28 points, à deux longueurs d'Al-Hilal, et devancé uniquement à la différence de buts par Al-Qadsiah, deuxième.

Loin de la Roshn Saudi League, Al-Ahli occupe la sixième place du groupe Ouest de la Ligue des champions de l'AFC Élite avec 8 points, obtenus grâce à deux victoires et deux matchs nuls, sans avoir encore connu la défaite.

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De son côté, Al-Nassr est septième du groupe Ouest de la compétition asiatique avec 6 points, récoltés grâce à deux victoires et une seule défaite, et compte un match en retard à disputer face aux Émiratis d'Al-Wasl.

En Coupe du Serviteur des deux saintes mosquées, Al-Ahli a franchi le cap des seizièmes de finale en s'imposant 2-1 face à Al-Anwar, et se prépare à affronter Al-Ula le lundi 11 janvier prochain au stade Prince Mohammed ben Abdulaziz de Médine, en huitièmes de finale.

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Al-Nassr s'est également qualifié pour les huitièmes de finale de l'épreuve, après avoir remporté le derby de Riyad face à Al-Diriyah sur le score de 4-1, et affrontera Al-Kholood, lui aussi le lundi 11 janvier prochain, à l'Al-Awwal Park, à Riyad, la capitale saoudienne.

Les deux équipes se préparent par ailleurs à disputer la Supercoupe d'Arabie saoudite au Koweït : Al-Ahli affrontera Al-Qadsiah le 19 décembre prochain, la veille du match entre Al-Nassr et Al-Kholood. En cas de qualification, les deux clubs se retrouveront en finale, le 23 du même mois.