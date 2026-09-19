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Tottenham Hotspur v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

La blessure de Pedro Porro fait l'effet d'un choc pour De Zerbi et place De la Fuente dans l'embarras

P. Porro
R. De Zerbi
L. de la Fuente
Tottenham vs Aston Villa
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Après un début poussif

L'Italien Roberto De Zerbi, entraîneur de Tottenham Hotspur, a été frappé par un coup dur précoce lors de la rencontre face à Aston Villa, ce samedi, dans le cadre de la cinquième journée de Premier League.

À la 17e minute de jeu, l'Espagnol Pedro Porro, l'arrière droit de Tottenham, s'est écroulé sur la pelouse, après avoir été victime d'une blessure qui l'a empêché de terminer la rencontre.

Le staff médical de Tottenham est rapidement intervenu afin d'examiner Pedro Porro et de tenter de s'assurer de son état, mais le joueur n'a pas pu poursuivre le jeu, contraignant Roberto De Zerbi à procéder à un changement précoce.

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L'entraîneur italien a décidé de retirer Pedro Porro du terrain et de faire entrer à sa place son coéquipier Archie Gray, à la 18e minute, lors du premier changement forcé de la rencontre.

La blessure de Pedro Porro ne représente pas seulement un coup dur pour Tottenham et son entraîneur Roberto De Zerbi, mais elle pourrait aussi avoir des répercussions sur la sélection espagnole, alors que le joueur est associé à la sélection durant la période à venir.

Luis de la Fuente, sélectionneur de l'Espagne, avait annoncé la nouvelle liste de la « Roja », en vue du lancement du parcours de l'équipe en Ligue des nations européenne pour la saison 2026-2027, et cette liste comportait la présence de Pedro Porro.

La nature de la blessure dont a été victime l'arrière espagnol devrait se préciser dans les heures à venir, ainsi que la possibilité qu'il rejoigne les prochaines échéances internationales, d'autant que le staff technique de la sélection espagnole attendra le rapport médical concernant le joueur.

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La blessure de Pedro Porro survient à un moment où Tottenham cherche à décrocher sa première victoire en Premier League cette saison, après un début poussif.

Tottenham s'est incliné face à Brentford et Newcastle lors des deux premières journées de la compétition, avant de faire match nul et vierge face à Nottingham et Everton, poursuivant ainsi la quête de sa première victoire.

Les difficultés de Tottenham ne se sont pas limitées au championnat, puisque l'équipe a été éliminée de la Coupe de la Ligue anglaise « Carabao », après sa défaite face à Liverpool sur le score de 3-1.

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