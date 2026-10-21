Le Paris Saint-Germain traverse une période d'inquiétude après la confirmation de l'absence de sa star géorgienne Khvicha Kvaratskhelia jusqu'à la fin de la saison en cours, à la suite d'une rupture du ligament croisé antérieur de son genou droit survenue lors de la dernière rencontre face au Barça en Ligue des champions. Une blessure qui a nécessité une intervention chirurgicale en urgence.

Malgré la précieuse victoire décrochée par le club parisien face au géant catalan, le bilan de la rencontre a été lourd. En effet, la blessure de Kvaratskhelia n'est pas un cas isolé, puisque l'équipe est également privée de son capitaine brésilien Marquinhos et de sa star française Ousmane Dembélé en raison de différentes blessures musculaires, ce qui menace directement la stabilité du système bâti par Luis Enrique et le place devant un examen tactique difficile.

Face à ce manque criant, la direction du Paris Saint-Germain a commencé à étudier l'activation d'une clause réglementaire rare, autorisée par la Fédération française de football et connue sous le nom de « joker », selon la radio espagnole « Cadena SER ».

Ce règlement, instauré par la Ligue de football professionnel en 2000, stipule que les clubs français ont le droit, durant la période comprise entre la fin du marché des transferts estival et le début du mercato hivernal, de recruter un joueur enregistré auprès de la Fédération française de football, qu'il évolue en première ou en deuxième division, afin de compenser l'absence d'un joueur blessé pour une longue durée dépassant trois mois.

Cette clause exceptionnelle a placé tous les clubs de Ligue 1 en état d'alerte maximale, par crainte que le Paris Saint-Germain ne décide de payer la clause libératoire d'une grande star du championnat français et de la subtiliser en milieu de saison, profitant de sa puissance financière.

Bien que l'équipe dispose d'un arsenal offensif capable de combler le vide temporairement, avec des noms tels que Bradley Barcola, Désiré Doué, Gonçalo Ramos et Lee Kang-in, la perte d'un joueur de la valeur de Kvaratskhelia, qui était l'une des cartes décisives les plus importantes de l'équipe, ne peut être compensée facilement.

L'option de recruter un joueur libre reste sur la table, mais elle ne constitue pas une priorité pour la direction parisienne à ce stade, qui recherche une solution immédiate et de même grande qualité, ce qu'offre précisément la carte du « joker », susceptible de bouleverser le marché des transferts français dans les prochains jours.



