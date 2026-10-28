Les contours des possibles mouvements du Paris Saint-Germain sur le marché des transferts hivernal commencent à se préciser, en raison de la longue absence attendue de sa star géorgienne Khvicha Kvaratskhelia, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, dont le remplacement devient l'un des dossiers posés sur la table du club français.

Bien que l'entraîneur Luis Enrique ne place pas le recrutement d'un nouveau joueur en tête de ses priorités en janvier, les rapports en provenance d'Allemagne indiquent que le détenteur du titre de la Ligue des champions a manifesté un intérêt sérieux pour s'attacher les services du jeune Algérien Ibrahim Maza, joueur du Bayer Leverkusen, dans une démarche qui pourrait offrir à l'équipe une option supplémentaire pour pallier l'absence du Géorgien.

L'entourage de Maza au courant de l'intérêt parisien

Luis Enrique avait laissé la porte ouverte à la possibilité de recruter un nouveau joueur, tout en affirmant que les blessures ne signifient pas nécessairement une entrée sur le marché des transferts.

L'entraîneur espagnol a déclaré : « Non, pas spécialement. Aucune blessure ne signifie que nous devons recruter de nouveaux joueurs. En début de saison, j'ai dit que nous étions capables de tout supporter, même si nous subissions des blessures importantes. Mais nous restons ouverts aux opportunités qui se présentent. C'est l'une des options dont nous disposons. »

Il a ajouté au sujet de Kvaratskhelia : « Il reviendra plus fort, je n'en ai aucun doute. Perdre trois joueurs en un seul match, c'est étrange. Cela représente une motivation pour nous en tant qu'équipe. »

Au moment où le PSG étudie ses options, l'équipe a reçu des signaux positifs de la part de certains de ses joueurs capables d'occuper les rôles offensifs, puisque le Belge Mika Godts a inscrit un but et délivré une passe décisive lors de la victoire face à l'Olympique Lyonnais sur le score de 2-0, tandis que les jeunes Quentin Ndjantou et Senny Mayulu se sont illustrés lors de ce même match.

Mais la chaîne « Sky Allemagne » a confirmé que l'intérêt du PSG pour Maza dépasse les simples spéculations, soulignant que le club français a « manifesté un intérêt concret » pour le joueur de 20 ans, et que son entourage est au courant de cet intérêt.

Si l'affaire se concluait en janvier, Maza serait le deuxième joueur arabe dans les rangs du Paris Saint-Germain, puisqu'il retrouverait le Marocain Achraf Hakimi, l'un des cadres de l'équipe.

Maza : un talent polyvalent à la manière d'Akliouche

L'international algérien possède une flexibilité tactique qui lui confère la capacité d'occuper plusieurs postes au milieu de terrain et en attaque. Bien que le poste de meneur de jeu soit son préféré, il peut évoluer aux postes de milieu axial et de sentinelle, ainsi que sur les ailes droite et gauche.

Maza a expliqué, lors d'un précédent entretien avec le site officiel du championnat allemand, qu'il se sent à l'aise au poste de meneur de jeu dans un schéma en 4-2-3-1, mais qu'il est prêt à jouer à n'importe quelle position, déclarant : « Je pense que le poste où je me sens le plus à l'aise est celui de numéro 10, dans le schéma en 4-2-3-1 que nous utilisons actuellement. »

Il a ajouté : « Je peux aussi jouer comme numéro 8 ou numéro 6, ainsi que sur le côté gauche, où j'ai joué à plusieurs reprises, ou sur le côté droit, comme un ailier qui a tendance à rentrer dans l'axe. Je me sens à l'aise à tous les postes. Je veux seulement proposer mon style de jeu, quel que soit le poste où je joue. »

Maza a rejoint le Bayer Leverkusen il y a un an contre 12 millions d'euros, et a disputé 24 matchs internationaux avec la sélection algérienne, au cours desquels il a inscrit 3 buts.

Il a également évolué cette saison au poste d'ailier gauche, même s'il se déplace dans les espaces intérieurs au lieu de rester cantonné à la ligne de touche, ce qui rappelle le style du Français Maghnes Akliouche.

Leverkusen ne veut pas lâcher son talent

Maza est l'un des talents montants les plus en vue du championnat allemand, après avoir inscrit 8 buts et délivré 10 passes décisives en 54 matchs avec le Bayer Leverkusen depuis son arrivée en 2025.

Sa valeur marchande est estimée à environ 50 millions d'euros, selon le site « Transfermarkt », ce qui signifie que la conclusion de l'affaire ne sera pas facile si le Paris Saint-Germain décide de passer à l'action officiellement.

Et selon le site français « Foot Mercato », le club allemand ne souhaite pas vendre son joueur, et le place dans ses plans futurs comme l'un des éléments capables de jouer un rôle central dans l'équipe, ses dirigeants ayant même déjà entamé des démarches en vue de prolonger son contrat, qui expire en 2030.