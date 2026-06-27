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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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La blessure d’une star de l’équipe d’Égypte suscite l’inquiétude à la veille du match contre l’Australie

Australie vs Égypte
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M. Salah
M. Abdelmonem
A. Abou El Fotouh
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Égypte
É.-U.
Iran

Trois joueurs de l’équipe nationale égyptienne sont actuellement blessés.

Le Dr Mohamed Abou El-Ela, médecin de l’équipe nationale égyptienne de football, a clarifié la situation médicale du trio blessé – Mohamed Salah, Ahmed Fattouh et Mohamed Abdel-Moneim – après le match nul (1-1) face à l’Iran, qui concluait la phase de groupes de la Coupe du monde.

Dans des déclarations relayées par la page Facebook officielle de la Fédération égyptienne, Abou El-Ela a révélé que le capitaine des « Pharaons » souffrait d’une élongation musculaire aux ischio-jambiers, tandis que Fathou risquait de manquer le match décisif contre l’Australie vendredi prochain, en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les examens d’imagerie réalisés après la rencontre ont confirmé une élongation des ischio-jambiers, et le joueur a d’ores et déjà entamé sa rééducation en vue du rendez-vous australien.

En revanche, le médecin a révélé une aggravation préoccupante de la blessure d’Ahmed Fattouh : les examens ont diagnostiqué une déchirure du muscle ischio-jambier, ce qui rend sa participation au match contre l’Australie hautement incertaine, un coup dur pour le staff technique dirigé par Hossam Hassan.

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Quant à Mohamed Abdel Moneim, il souffre d’une forte contusion à la cheville. Le médecin a toutefois rassuré les supporters : le staff médical met tout en œuvre pour qu’il soit prêt à temps, ce qui suggère une lésion moins sérieuse que celles de ses deux coéquipiers.

Ces blessures interviennent à un moment crucial pour les Pharaons, qui préparent un match couperet face aux « Socceroos » australiens. Le staff technique mise donc sur le retour de Salah et d’Abdel Moneim pour maximiser ses chances de qualification en huitièmes de finale, tout en cherchant des alternatives pour pallier l’absence probable de Fathouh.

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