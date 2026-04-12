L’aéroport de Jujuy, en Argentine, a été le théâtre d’un incident sans précédent impliquant le défenseur de Gimnasia de Jujuy, Emiliano Indrezzi. Alors qu’il embarquait pour Buenos Aires, le joueur a déclenché une alerte sécuritaire de grande ampleur en lançant une blague irresponsable.

Selon les médias locaux, le joueur a crié « bombe ! » juste avant le décollage, déclenchant immédiatement les protocoles d’urgence antiterroristes.

L’appareil a été immédiatement évacué, puis une équipe de déminage a procédé à une inspection minutieuse avant de confirmer qu’il n’y avait aucun objet suspect à bord.

Interpellé sur le tarmac, le joueur a été menotté puis emmené pour être interrogé. Il encourt des sanctions pénales pour avoir provoqué une fausse alerte et perturbé le trafic aérien.

Dans un communiqué officiel, la direction du club a condamné « un comportement inacceptable qui ternit l’image du club ».

Le président du club a confirmé l’ouverture d’une procédure de résiliation du contrat du joueur pour « faute grave », rappelant que l’institution « ne tolérera aucun comportement portant atteinte à sa réputation ou contraire aux valeurs sportives ».

Âgé de 28 ans, le joueur risque de voir sa carrière compromise, alors qu’il doit déjà affronter de lourdes conséquences juridiques et sportives pour un geste que la presse argentine qualifie déjà de « blague la plus stupide de l’histoire du football ».

Ch