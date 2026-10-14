Après-demain, vendredi, cela fera exactement quatre semaines que le Bayern Munich attend une victoire. Si les Munichois ne traversent pas déjà une crise historique, c’est uniquement parce qu’ils n’ont disputé que deux matches officiels sur cette période, en raison de la longue trêve internationale. Un 2-2 sur le terrain du FC Augsbourg, puis un 3-3 chez Viking Stavanger.

Ces deux faux pas sont néanmoins préoccupants : ils ont été commis face à des équipes nettement plus faibles sur le papier et découlent de schémas similaires.

En résumé, le Bayern Munich échoue actuellement à cause du Bayern Munich lui-même, ou plutôt de sa propre bêtise et de ses insuffisances. « Je me retrouve ici comme après le match contre Augsbourg et, au fond, nous avons refait la même chose », a constaté, résigné, le directeur sportif Max Eberl à Stavanger. « Le scénario du match était presque identique. » Et ce n’est pas tout : « Nous avons commis encore plus d’erreurs aujourd’hui que contre Augsbourg. » Entrons dans le détail.

Bayern Munich : des buts encaissés très tôt et des pertes de balle fatales

Lors des deux rencontres, les Munichois ont encaissé un but très tôt. Contre Augsbourg, il s’agissait même du but le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga, après huit secondes. À Stavanger, il est survenu après 72 secondes. Dans les deux cas, une erreur individuelle a permis à l’adversaire de marquer. À Augsbourg, le gardien Manuel Neuer a perdu le ballon de manière fatale. À Stavanger, Min-Jae Kim a inutilement concédé le corner qui a conduit au but. À ce sujet, l’entraîneur Vincent Kompany a déploré l’« excès d’audace » de son équipe, qui veut toujours trouver des solutions par le jeu.

Le deuxième but encaissé contre Augsbourg comme contre Stavanger est venu d’une passe en profondeur adverse traversant une défense munichoise mal coordonnée. Le capitaine de Viking, Zlatko Tripic, l’avait annoncé presque prophétiquement lors de la conférence de presse d’avant-match : « S’ils envoient beaucoup de joueurs vers l’avant, des espaces s’ouvrent. » À Stavanger, les Munichois ne se sont toutefois pas contentés d’erreurs de jeu.

Grâce à un doublé de Harry Kane et au but du 3-2 inscrit par Luis Diaz, le Bayern Munich était revenu dans le match, avant que Michael Olise ne perde les pédales. Un carton jaune pour une faute tactique. Un autre pour avoir jeté le ballon au visage de son adversaire. Expulsion après deux jaunes. « Complètement idiot », a jugé Kompany. Le but tardif du 3-3, encaissé en infériorité numérique, est venu, lui aussi, d’une perte de balle évitable de Joshua Kimmich.

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Bayern Munich : une ossature chancelante et l’arbitre dans le viseur

Voilà qui mène à un autre problème du Bayern Munich : son ossature chancelante. Plusieurs joueurs clés traversent actuellement des périodes difficiles sur le plan personnel. Depuis son erreur contre Augsbourg, le capitaine Manuel Neuer doit subir les débats sur une éventuelle passation de pouvoir anticipée dans le but munichois. Il est en outre de nouveau confronté à des problèmes de santé. Le vice-capitaine Kimmich est remis en question depuis la trêve internationale, qui s’est si mal passée pour lui avec la sélection allemande. « Inutiles », estime son partenaire dans l’entrejeu, Aleksandar Pavlovic, à propos de ces débats. Ils n’en existent pas moins.

Jonathan Tah a dû sortir à la pause à Stavanger après une très mauvaise première période. Luis Diaz semble crispé même après son congé spécial. On ne voit actuellement plus grand-chose de l’énergie si positive qui était autrefois la sienne, et les trois buts refusés pour hors-jeu n’ont rien arrangé. Son but, valable celui-là, à Stavanger marquera peut-être le début d’un redressement. Olise, lui, doit digérer la première expulsion et sans doute le geste le plus stupide de sa carrière professionnelle jusqu’ici. Le plus dur est qu’il manquera à coup sûr, pour cause de suspension, le choc de la semaine prochaine contre le FC Arsenal, finaliste de la saison passée.

Personne au Bayern Munich ne s’est certes plaint en Norvège de l’expulsion parfaitement justifiée d’Olise. Mais, comme à Augsbourg, les Munichois s’en sont aussi pris à l’arbitre à Stavanger. Pendant le match d’abord, comme Kompany l’a reconnu : « Nous étions peut-être préoccupés par des choses qui ne nous aident pas dans cette situation, comme l’arbitre. » Mais surtout dans les analyses d’après-match.

À Augsbourg, c’était en raison du premier but de Diaz, probablement refusé à tort. Cette fois, à Stavanger, c’était à cause de l’attitude générale du Bulgare Georgi Kabakov, déjà considéré d’un œil critique en raison de sa suspension passée. Sur le fond, les critiques étaient certes tout à fait fondées dans les deux cas. Mais, après des faux pas contre des équipes du calibre d’Augsbourg ou de Stavanger, le Bayern Munich devrait plutôt se pencher sur ses propres insuffisances que mettre la prestation de l’arbitre au centre de l’attention.

Et maintenant, que va faire le Bayern Munich ?

Depuis l’arrivée de Kompany à l’été 2024, le Bayern Munich a connu à quatre reprises une série d’au moins deux matches officiels sans victoire. Trois fois lors de sa première saison, puis une fois ce printemps, lorsque les Munichois avaient fait match nul contre le 1. FC Heidenheim en Bundesliga, alors que le championnat était déjà joué, entre les deux demi-finales de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain (4-5 et 1-1).

En début de saison précédente, le Bayern Munich était en revanche resté irréprochable. Alors qu’il compte déjà trois faux pas après neuf matches cette fois, les Munichois avaient signé à l’époque le meilleur départ de l’histoire pour un club des cinq grands championnats européens, avec 16 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Ils avaient notamment remporté des succès impressionnants contre le FC Chelsea, champion du monde des clubs, et le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions. Ils n’avaient perdu leurs premiers points qu’à la mi-novembre, lors d’un nul contre l’Union Berlin.

Après deux matches sans victoire, trois défis difficiles attendent désormais le Bayern Munich : en Bundesliga contre un RB Leipzig qui semble avoir retrouvé des forces, en Ligue des champions contre Arsenal, puis de nouveau en Bundesliga contre le leader, le SC Fribourg. Il existe au moins un risque que ce coup de moins bien se transforme en véritable crise.

Un point donne néanmoins de l’espoir : malgré une efficacité parfois irrégulière devant le but, le Bayern Munich ne manque pas de buts actuellement. Il le doit surtout à Harry Kane, impliqué dans les cinq buts inscrits contre Augsbourg et Stavanger.