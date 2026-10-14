Après-demain, vendredi, cela fera exactement quatre semaines que le Bayern Munich attend une victoire. Si les Munichois ne traversent pas déjà une crise d’une ampleur historique, c’est uniquement parce qu’ils n’ont disputé que deux matches officiels pendant cette période, en raison de la longue trêve internationale. Un nul 2-2 sur le terrain du FC Augsbourg, puis un autre, 3-3, chez Viking Stavanger.

Ces deux faux pas sont toutefois préoccupants pour deux raisons. D’abord, ils se sont produits face à des équipes nettement plus faibles sur le papier. Ensuite, ils présentent des similitudes.

En résumé, le Bayern Munich bute actuellement sur lui-même, ou plutôt sur ses propres erreurs et insuffisances. « Je me retrouve ici comme après le match contre Augsbourg et, au fond, nous avons refait la même chose », a déploré le directeur sportif Max Eberl à Stavanger. « Le scénario du match est presque identique. » Mais ce n’est pas tout : « Nous avons commis encore plus d’erreurs aujourd’hui que contre Augsbourg. » Entrons dans le détail.

Bayern Munich : des buts encaissés très tôt et des pertes de balle fatales

Dans les deux matches, les Munichois ont encaissé un but très tôt. Contre Augsbourg, ce fut même le but le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga, après huit secondes ; contre Stavanger, il est arrivé après 72 secondes. Dans les deux cas, des erreurs individuelles ont permis à l’adversaire de marquer. À Augsbourg, le gardien Manuel Neuer a perdu un ballon de façon fatale. À Stavanger, Min-Jae Kim a concédé inutilement le corner qui a conduit au but. L’entraîneur Vincent Kompany a déploré à ce sujet la « témérité » de son équipe, qui veut toujours trouver des solutions par le jeu.

Le deuxième but encaissé contre Augsbourg comme contre Stavanger est né d’une passe en profondeur adverse à travers une défense munichoise mal coordonnée. Le capitaine de Viking, Zlatko Tripic, l’avait annoncé en conférence de presse avec des accents presque prophétiques : « S’ils envoient beaucoup de joueurs vers l’avant, des espaces s’ouvrent. » Mais à Stavanger, les Munichois ne se sont pas limités aux erreurs de jeu.

Grâce à un doublé de Harry Kane et au but du 3-2 inscrit par Luis Diaz, le Bayern Munich était revenu dans le match, avant que Michael Olise ne perde les pédales. Un jaune pour une faute tactique. Un autre pour avoir lancé le ballon au visage de son adversaire. Expulsion. « D’une bêtise sans nom », a jugé Kompany. Le but tardif du 3-3, encaissé en infériorité numérique, est quant à lui né d’une perte de balle évitable de Joshua Kimmich.

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Bayern Munich : une ossature chancelante et l’arbitrage au centre des débats

Voilà qui mène à un autre problème du Bayern Munich : son ossature chancelante. Plusieurs joueurs clés traversent actuellement des périodes difficiles sur le plan personnel. Après son erreur contre Augsbourg, le capitaine Manuel Neuer doit subir les débats sur une éventuelle passation de pouvoir anticipée dans le but munichois. Il doit aussi, une nouvelle fois, composer avec des problèmes de santé. Le vice-capitaine Kimmich est remis en question depuis la trêve internationale qui s’est si mal passée pour lui avec l’équipe d’Allemagne. Son partenaire dans l’entrejeu, Aleksandar Pavlovic, juge ces débats « inutiles », mais ils existent bel et bien.

Jonathan Tah a dû sortir à la pause à Stavanger après une première mi-temps très faible. Luis Diaz semble toujours crispé, même après son congé exceptionnel. On ne voit actuellement pas grand-chose de son énergie autrefois si positive, et ses trois buts refusés pour hors-jeu n’ont rien arrangé. Peut-être son but, valable cette fois, inscrit à Stavanger marquera-t-il toutefois un tournant. Olise, de son côté, doit digérer la première expulsion et sans doute le geste le plus stupide de sa carrière professionnelle jusqu’ici. Plus amer encore : il manquera à coup sûr, pour cause de suspension, le choc de la semaine prochaine contre Arsenal FC, finaliste de la saison passée.

Personne au Bayern Munich ne s’est certes plaint, en Norvège, de l’expulsion tout à fait justifiée d’Olise. Mais, comme à Augsbourg, les Munichois s’en sont aussi pris à l’arbitre à Stavanger. Pendant le match d’abord, comme l’a reconnu Kompany : « Nous étions peut-être occupés par des choses qui ne nous aident pas dans cette situation, comme l’arbitre. » Mais surtout dans les analyses qui ont suivi.

À Augsbourg, il s’agissait du premier but de Diaz, probablement refusé à tort. À Stavanger, c’est l’attitude générale du Bulgare Georgi Kabakov, déjà considéré avec méfiance en raison de sa suspension passée, qui a été mise en cause. Sur le fond, les critiques étaient certes tout à fait justifiées dans les deux cas. Mais après des faux pas face à des équipes du calibre d’Augsbourg ou de Stavanger, le Bayern Munich devrait plutôt regarder ses propres insuffisances que de mettre la prestation de l’arbitre au centre des débats.

Et maintenant, que va faire le Bayern Munich ?

Depuis l’arrivée de Kompany à l’été 2024, le Bayern Munich a déjà connu quatre séries d’au moins deux matches officiels consécutifs sans victoire. Trois lors de sa première saison, puis une ce printemps, lorsque les Munichois ont fait match nul contre le 1. FC Heidenheim dans une Bundesliga dont l’issue était déjà décidée, entre les deux demi-finales de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain (4-5 et 1-1).

En début de saison précédente, en revanche, le Bayern Munich était resté irréprochable. Alors qu’il compte déjà trois faux pas après neuf matches cette fois-ci, les Munichois avaient signé le meilleur début de saison de l’histoire des clubs des cinq grands championnats européens, avec 16 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Ils avaient notamment remporté des succès marquants face au champion du monde des clubs, Chelsea FC, et au vainqueur de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain. Ils n’avaient perdu leurs premiers points qu’à la mi-novembre, lors d’un nul contre l’Union Berlin.

Désormais, après deux matches sans victoire, trois rendez-vous difficiles attendent le Bayern Munich : en Bundesliga contre un RB Leipzig apparemment de retour en forme, en Ligue des champions contre Arsenal, puis de nouveau en Bundesliga contre le leader, le SC Fribourg. Il existe au moins un risque que ce passage à vide se transforme en véritable crise.

Un point donne malgré tout de l’espoir : les buts ne manquent pas au Bayern Munich en ce moment, malgré une efficacité parfois inégale devant le but. C’est surtout grâce à Harry Kane, impliqué sur les cinq buts inscrits contre Augsbourg et Stavanger.