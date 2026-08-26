« Comme Joselu Junior », s’est enthousiasmé Jude Bellingham au sujet du premier coup d’éclat de son nouveau coéquipier, qui, il y a encore un bon mois, ne lui disait sans doute pas vraiment grand-chose non plus. Carlos Espi venait tout juste de sauver le Real Madrid d’un faux départ dans la nouvelle saison de Liga, en inscrivant le but de la victoire 2-1 à la 90e minute lors du premier match, sur le terrain de l’Espanyol Barcelone. En joker, seulement dix minutes après son entrée en jeu, exactement comme Joselu à l’époque (actuellement sans club), qui avait scellé en 2024 l’élimination dramatique du Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des champions grâce à un doublé tardif et propulsé le Real en finale.

Mais ce n’est pas seulement le timing tardif et le rôle de joker qui rappelaient Joselu dans le but d’Espi, c’était aussi la manière : Kylian Mbappe n’est pas parvenu à conclure après un dribble dans la surface, Espi était bien placé, a senti le coup venir, a récupéré le ballon à cinq mètres du but et l’a intelligemment expédié au fond des filets. Bref, exactement comme le fait un vrai numéro 9 à la Joselu.

C’est précisément ce profil que l’ancien et nouveau entraîneur du Real, José Mourinho, voulait absolument encore ajouter à son effectif cet été, d’autant qu’un autre attaquant de ce type, le joueur formé au club Gonzalo Garcia, a rejoint Fulham. Et grâce à Espi, Mourinho a pu souffler : la recrue surprise a sauvé la première officielle du Portugais depuis son retour au Bernabéu. En cas de perte de points dès l’ouverture du championnat, les gros titres négatifs n’auraient pas tardé à tomber.

Carlos Espi au Real Madrid : la « bête » comme « l’homme le plus heureux du monde »

« Je suis l’homme le plus heureux du monde », s’est réjoui Espi après son premier but lors de son premier match officiel avec les Merengue. « Le coach voulait que je travaille au maximum, que je forme l’attaque avec Kylian et que je l’aide. C’était fou, au moment de célébrer, d’avoir toute l’équipe autour de moi. »

Quand le Real a annoncé la signature d’Espi fin juillet, beaucoup ont probablement sursauté. Carlos qui ? Le montant du transfert a encore accentué la surprise : le vice-champion d’Espagne a tout de même déboursé 25 millions d’euros pour un joueur encore totalement inconnu sur la scène internationale. Certes, le joueur de 21 ans était déjà certainement connu de la plupart des supporters en Espagne avant son arrivée au Real, mais là encore, pas depuis très longtemps.

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Qu’il atterrisse un jour au sein de l’armada de stars des Blancos n’a jamais vraiment semblé se dessiner à aucun moment dans le parcours footballistique d’Espi jusqu’ici. Ayant grandi dans une petite ville près de Valence, il est longtemps resté sous les radars des plus grands clubs. Jusqu’à peu avant son 17e anniversaire, il jouait chez les jeunes de l’UD Alzira, dont l’équipe première a tout de même évolué pendant plusieurs années, jusqu’à récemment, en quatrième division espagnole.

Ce n’est qu’à 16 ans que l’attaquant d’1,94 mètre a franchi le cap en rejoignant l’UD Levante, dans la proche banlieue de Valence. La caractéristique la plus marquante d’Espi déjà à l’époque : sa puissance physique, qu’il devait à une poussée de croissance survenue peu auparavant. « Faire déjà plus d’1,90 mètre à 16 ans était une caractéristique importante à son poste », s’est souvenu l’ancien patron du centre de formation de Levante, Joaqui Navarro, dans un entretien accordé à The Athletic. Navarro a toutefois souligné qu’Espi avait « encore des lacunes dans de nombreux domaines de son jeu, notamment dos au but ».

Carlos Espi : de l’UD Levante au Real Madrid

À Levante, ils ont travaillé avec insistance sur ces aspects, Espi a progressé à grande vitesse et a fêté ses débuts professionnels à 18 ans, à peine un an et demi après son arrivée, avec celui qui était alors pensionnaire de deuxième division. Dès sa deuxième apparition, il a inscrit son premier but, est devenu un membre à part entière de l’équipe première en 2024/25 et a contribué, en joker, à hauteur de six buts au retour de Levante en Liga.

« Ce qui est particulier chez Espi, c’est qu’il n’a besoin que de très peu d’occasions pour marquer », expliquait son ancien mentor Navarro, faisant de son efficacité une grande force. Malgré cela, Espi a déjà connu une période difficile dans sa jeune carrière, après la montée de Levante. Il a d’abord peu joué, a le plus souvent passé 90 minutes sur le banc, ne parvenant pas à dépasser Karl Etta Eyong, recrue à plusieurs millions également convoité un temps, semble-t-il, par le FC Barcelone.

Ce qui rend l’ascension fulgurante d’Espi jusqu’au Bernabéu d’autant plus surprenante, tout en montrant à quel point Mourinho et les siens croient en son potentiel : au début de l’année, Espi n’avait dans les jambes qu’un peu moins de 100 minutes en Liga, réparties sur cinq brèves apparitions. Le fait que Levante ait traversé une première moitié de saison extrêmement compliquée a d’ailleurs plutôt joué en faveur du jeune joueur.

« Nous étions dans une situation très difficile, avec à peine dix points à la trêve hivernale », a rappelé le président Pablo Sanchez dans The Athletic, avant d’expliquer : « Nous nous sommes alors dit une chose : si nous descendons, autant le faire en restant fidèles à nos principes. » En clair, cela signifiait : nous pouvons retourner en deuxième division, mais dans ce cas, autant miser le plus possible sur les joueurs issus de notre propre académie.

« Il marque surtout des buts importants » : la grande qualité de Carlos Espi

C’est pour cela que Luis Castro, qui avait longtemps travaillé auparavant dans la formation de Vitoria Guimaraes et Benfica Lisbonne, a été nommé nouvel entraîneur peu avant Noël. « L’explosion d’Espi n’a été possible que parce que Castro lui a fait confiance », a expliqué Sanchez. Espi n’a alors presque plus jamais été complètement écarté sous les ordres du nouveau coach, s’est recommandé pour davantage de temps de jeu grâce à ses entrées en cours de match, avant de devenir un facteur décisif du maintien de Levante.

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« Il marque des buts, mais surtout des buts importants », s’est enthousiasmé le patron de Levante, Sanchez. Entre fin février et fin mars, Espi a trouvé le chemin des filets à six reprises en quatre matches de championnat consécutifs, à chaque fois contre des concurrents directs dans la lutte pour le maintien. D’abord, son doublé a offert une victoire 2-0 contre Alaves, puis les deux matches nuls 1-1 face à Girona et au Rayo Vallecano n’ont été obtenus que grâce à un but d’Espi à chaque fois. Enfin, les deux premiers buts du succès 4-2 contre Oviedo ont aussi été inscrits par l’actuel attaquant du Real.

Levante est ainsi toujours resté au contact de la zone de maintien, mais a tout de même dû trembler jusqu’au bout. Espi a finalement totalisé onze buts en Liga sur la saison, un très joli total, et l’un des plus importants est arrivé lors de l’avant-dernière journée : face à Majorque, finalement relégué, Espi a donné l’avantage à Levante, avant qu’un succès 2-0 à domicile ne s’affiche au tableau d’affichage. Ce fut finalement la libération décisive : pour la première fois depuis près de six mois, Levante quittait à nouveau les places de relégable.

« Castro l’a déjà dit la saison dernière : ce garçon n’a pas de limite. Il deviendra une star, tout en restant quelqu’un de bien », assure le patron de Levante, Sanchez. Au passage, il a pu se réjouir des revenus générés par la deuxième vente la plus chère de l’histoire du club, alors que strictement rien n’avait filtré dans le public avant l’annonce officielle.

Pourquoi la période autour du transfert au Real Madrid a-t-elle été « terrible » pour le père de Carlos Espi ?

« C’était terrible », a reconnu Juanjo, le père d’Espi, au micro de la radio Cope, au sujet des jours entourant le grand transfert de son fils. Les dirigeants du Real avaient demandé une discrétion absolue, ce qui était loin d’être facile pour ce père fier de son fils. « Garder ça secret, ne pas pouvoir en parler... même pas à ma mère ou à mon frère, à personne », a confié Juanjo, livrant un aperçu de son état d’esprit.

Depuis fin juillet, il peut désormais raconter à tout le monde que son fils joue maintenant pour le grand Real. Espi a signé jusqu’en 2031 au Bernabéu, et des plans à long terme existent autour de l’ancien international espagnol U19 et U20. « Il est en train de vivre un rêve, mais il travaille incroyablement dur pour ça », a salué Mourinho après les débuts rêvés de la recrue en match officiel.

Le gardien Thibaut Courtois a abondé dans son sens : « C’est impressionnant de voir comment il s’impose à l’entraînement face à des gabarits comme Antonio Rüdiger ou Ibrahima Konate, c’est une bête », a jugé le Belge, soulignant l’énorme puissance physique du nouveau venu, avant de révéler que le surnom donné par Bellingham à Espi est depuis longtemps adopté par tout le vestiaire : « Nous l’appelons Joselu Junior. »