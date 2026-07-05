La Belgique va-t-elle se retirer ? La Fédération belge réagit d’urgence au « cadeau » accordé par la FIFA aux États-Unis

La Fédération belge a diffusé un communiqué officiel pour réagir à la décision de la Fédération internationale de football (FIFA) de lever la suspension automatique infligée à l’attaquant américain Folarin Balogun, expulsé lors du match contre la Bosnie-Herzégovine.

La FIFA s’est heurtée à un problème majeur en annonçant, de manière inattendue, que l’attaquant américain était finalement disponible pour affronter la Belgique en huitièmes de finale, alors qu’il avait reçu un carton rouge direct lors du tour précédent contre la Bosnie-Herzégovine.

Dans son communiqué officiel, la fédération a déclaré : « La Fédération royale belge de football a fait part de son étonnement face à la décision de la FIFA de déclarer le joueur américain suspendu Folarin Balogun apte à jouer le match opposant les États-Unis à la Belgique lundi. »

Elle a ajouté : « La Fédération internationale de football (FIFA) fonde sa décision sur l’article 27 de son Code disciplinaire. Cet article stipule que la Commission de discipline de la FIFA peut suspendre l’exécution d’une sanction disciplinaire déjà prononcée… Toutefois, l’article 66.4 du même Code disciplinaire de la FIFA stipule clairement qu’un carton rouge (expulsion) entraîne automatiquement la suspension du joueur pour le match suivant, comme cela a été le cas pour tous les cartons rouges distribués précédemment lors de la Coupe du monde ».

Il a ajouté : « De plus, indépendamment de ce qui précède, cette décision est en contradiction directe avec les dispositions du règlement de la Coupe du monde de football 2026, telles qu’énoncées à l’article 10.5 : Si un joueur ou un membre du staff technique est expulsé suite à un carton rouge direct ou indirect (deuxième avertissement), il est automatiquement suspendu pour le match suivant de son équipe. D’autres sanctions peuvent également être prononcées. »

Il a ajouté : « La nature automatique de cette suspension a également été explicitement soulignée dans la circulaire n° 16 de la Coupe du monde, qui a été distribuée à toutes les fédérations membres participantes le 12 mai 2026. »

L’Union belge a poursuivi : « Cette règle est réitérée lors de chaque réunion de coordination des matchs de la Coupe du monde de football 2026 avant chaque rencontre, et elle est intégrée dans toutes les présentations des ateliers consacrés à la Coupe du monde de football 2026. »

Il a conclu : « Pour protéger les droits légitimes de toutes les équipes participantes et préserver les principes fondamentaux du fair-play, tant pour cette Coupe du monde que pour les éditions futures, la Fédération royale de football examine toutes les options à sa disposition. »

Rappelons que la décision de la FIFA a suscité une vive polémique et a été qualifiée de « scandale » par de nombreux journaux internationaux.