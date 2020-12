La Belgique termine 2020 à la première place du classement FIFA

La FIFA a dévoilé le classement des meilleures nations du football mondial. Un classement dominé par la Belgique, suivie de très près par la France.

Si ce classement n'a que peu de valeur aux yeux des fans, il a le mérite d'être régulièrement mis à jour par la FIFA. Ce jeudi, l'instance internationale a dévoilé le nouveau classement des meilleures nations du football mondial. Un classement dont le Top 10 n'a pas évolué depuis le précédent, publié à la fin novembre.

EXCLU - "J'ai su récemment que j'étais proche des 100 buts avec le PSG", reconnaît Katoto

L'article continue ci-dessous

L’écart entre la , première, et ses deux poursuivants, la et le , est toujours des plus infimes. Mais il est suffisant pour permettre aux Diables Rouges de préserver leur leadership pour la troisième année consécutive. L'équipe entraînée par Roberto Martinez a remporté six de ses huit matches cette année.



Pour rappel, Belges et Français s'affronteront d'ailleurs dans le dernier carré du Final 4 de la Ligue des Nations. Un rendez-vous qui aura lieu l'année prochaine, le 7 octobre 2021, pour un remake très attendu de la demie perdue par les partenaires de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku (0-1) à la 2018.

Une occasion pour la France, championne du monde et vice-championne d'Europe, de combler son retard sur ses voisins. La suite du classement n'est guère très surprenante, L' (7e) avait gagné une place en novembre, au contraire de l' (8e). Le (9e) et l' (10e) ont intégré le top 10.



Sur le podium, la Seleçao de Neymar devance l' , le et l' .

Le Top 10 du classement :

1 - Belgique

2 - France

3 - Brésil

4 - Angleterre

5 - Portugal

6 - Espagne

7 - Argentine

8 - Uruguay

9 - Mexique

10 - Italie