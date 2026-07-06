La Belgique ne compte pas en rester là et prend immédiatement des mesures contre la FIFA

La Belgique a réagi à la décision de la FIFA de ne pas suspendre Folarin Balogun pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Les avocats de la fédération belge (RBFA) ont officiellement demandé des explications sur cette décision et souhaitent consulter les rapports officiels de la FIFA, selon The Athletic.

Dimanche soir, l’instance internationale avait soudainement annoncé que le joueur, expulsé lors de la rencontre États-Unis – Bosnie-Herzégovine (2-0), ne serait pas suspendu pour les huitièmes de finale face aux Diables Rouges.

Selon le journaliste Ben Jacobs et le New York Times, cette décision ferait suite à un coup de fil du président Donald Trump au président de la FIFA, Gianni Infantino.

Le soir même, la Fédération belge publiait un communiqué musclé annonçant qu’elle ne laisserait pas cette décision sans suite.

Cette première étape est désormais franchie. Selon The Athletic, la Belgique a demandé une explication complète et transparente de cette décision. Les avocats de la RBFA souhaitent également consulter le rapport de la commission des arbitres.

La FIFA peut toutefois décider de ne pas rendre ce document public. Les Diables Rouges doivent désormais agir vite : leur match est programmé à 2 h du matin, heure néerlandaise.