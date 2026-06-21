La Belgique n’a pas réussi à percer le verrou défensif iranien et met ainsi l’Égypte sous pression à la veille de son affrontement avec la Nouvelle-Zélande

La sélection belge n’a pas réussi à décrocher sa première victoire dans le groupe E de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, butant sur la solide défense iranienne et les arrêts déterminants de son gardien Ali Reza Beiranvand. Les deux équipes ont donc fait match nul 0-0 dimanche soir, lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

Les Diables Rouges ont dominé les débats durant les deux mi-temps, mais ils n’ont pas réussi à concrétiser leur supériorité face à une arrière-garde iranienne bien organisée et à un gardien exceptionnel, auteur de plusieurs arrêts décisifs.

Une domination belge stérile

L’entraîneur Rudi Garcia a aligné un 4-2-3-1 ultra-offensif, avec Romelu Lukaku en pointe, épaulé par Alexis Saelemaekers, Kevin De Bruyne et Leandro Trossard.

En face, les Iraniens ont répondu par un bloc bas en 5-4-1 emmené par Mehdi Taremi en pointe.

Le match a démarré sur les chapeaux de roue : Lukaku a écopé d’un carton jaune dès la 3^e minute après un choc avec Piranhvand. Les Belges ont ensuite dominé la possession et pressé haut, mais les tirs de De Bruyne et De Kuiper n’ont pas trouvé le chemin des filets (9^e).

Les occasions iraniennes sont venues en contre-attaques.

Malgré la pression belge, les Iraniens ont créé une occasion dangereuse par Kanani, dont la frappe puissante a été repoussée par Courtois (14e).

Taremi a ensuite cru ouvrir le score sur coup franc, mais l’arbitre a refusé le but pour hors-jeu (27e). La première période s’est conclue sur un score nul et vierge, malgré une dernière tentative de De Kuiper juste avant la mi-temps (44e).

Biranvand sauve l’Iran

En seconde période, les Belges ont maintenu la pression : Salimakers a manqué une occasion sur corner (50e).

Après les entrées de Vanaken, Castagne et Lukebakio, les Belges ont cru prendre l’avantage, mais Piranfand a réalisé une parade remarquable sur une frappe à bout portant de De Kuiper (59e).

L’expulsion de Ngoy complique la tâche

La situation se complique pour la Belgique : Ngoy est expulsé directement pour une faute violente sur Taremi (67^e), contraignant les Diables Rouges à terminer le match à dix.

En infériorité numérique, les Belges ont perdu leur efficacité offensive, tandis que l’Iran a tenté de profiter de la situation, mais Courtois a repoussé un tir puissant (82e).

Les dernières minutes, haletantes,

Dans le temps additionnel, Piranhvand a encore brillé en repoussant deux tentatives de De Kuiper (87e, 88e), maintenant ainsi ses cages inviolées et offrant à son équipe un point précieux.

Classement du groupe

Au classement, la Belgique pointe temporairement à la deuxième place du groupe 7 avec deux unités, juste devant l’Iran, en attendant le match Égypte-Nouvelle-Zélande prévu lundi matin, dont le vainqueur prendra les commandes de la poule.