La Belgique mise sur ce Néerlandais pour prendre les rênes de l’équipe nationale

Mark van Bommel est en pole position pour prendre les commandes de la sélection belge, selon De Telegraaf. D’après des sources au sein de la Fédération belge de football (KBVB), le technicien néerlandais de 49 ans arrive en tête de la short-list pour succéder à Rudi Garcia à la tête des Diables Rouges.

La KBVB souhaite agir rapidement après le départ de Garcia et voit en Van Bommel le successeur idéal. L’ancien international néerlandais refuse pour l’instant de commenter ces informations, mais plusieurs sources confirment que son nom est bel et bien en lice.

Van Bommel jouit d’une excellente réputation en Belgique grâce à son passage couronné de succès au Royal Antwerp. En 2023, il a mené le club à son premier titre de champion depuis 1957 et a également remporté la Coupe de Belgique, réalisant ainsi d’emblée le doublé. Un an plus tard, il a ajouté la Supercoupe de Belgique à son palmarès.

Sa carrière d’entraîneur a commencé après plusieurs expériences comme adjoint auprès de équipes de jeunes et de sélections nationales. En 2017, il prend les commandes des moins de 19 ans du PSV, puis est promu à la tête de l’équipe première un an plus tard. Il dirige au total 75 matchs à Eindhoven. Lors de sa première saison, le PSV échoue de justesse au titre, avant d’être limogé en fin de deuxième exercice pour cause de résultats insuffisants.

Après son départ du PSV, il a pris les commandes du VfL Wolfsburg, puis, à l’été 2022, Marc Overmars l’a convaincu de rejoindre le Royal Antwerp, une collaboration immédiatement couronnée de succès. Ses performances en Belgique ont encore renforcé son statut d’entraîneur.

Depuis son départ d’Anvers, il a décliné plusieurs offres, tant en Belgique qu’à l’étranger (Allemagne, Espagne, Italie), estimant que les projets ne correspondaient pas à ses ambitions. Il s’est donc volontairement mis en retrait du monde du football ces deux dernières années.

Si un accord est trouvé avec l’URBSFA, ce sera sa première expérience comme sélectionneur national, suivant ainsi les traces de son beau-père, Bert van Marwijk, finaliste de la Coupe du monde 2010 avec les Pays-Bas.

La Belgique a décidé de se séparer de Garcia après une campagne de Coupe du monde décevante. Bien que les Diables Rouges aient atteint les quarts de finale, leur jeu a régulièrement laissé à désirer.

Les matchs nuls contre l’Égypte et l’Iran ont valu à Garcia de vives critiques, et en huitièmes de finale face au Sénégal, la Belgique a frôlé l’élimination. C’est contre la première véritable grande équipe, l’Espagne, que le rideau est finalement tombé.