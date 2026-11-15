La Belgique impressionne face à l’Italie et se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des nations

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La Belgique a battu l’Italie 4-1 dimanche lors de son dernier match de groupe en Ligue des nations. Grâce à cette victoire impressionnante, l’équipe du sélectionneur Mark van Bommel se qualifie pour les quarts de finale en terminant deuxième du groupe B.

Le début de match a été animé à Bruxelles, Senne Lammens réalisant deux beaux arrêts. Les Italiens ont néanmoins marqué sur une contre-attaque rapide, conclue de près par Francesco Pio Esposito.

L’équipe de Van Bommel a très vite effacé son retard. Maxim De Cuyper a égalisé de près après une passe astucieuse de Charles De Ketelaere dans la surface de réparation. Lancés, les Belges ont pris l’avantage grâce à Nathan Ngoy, qui a envoyé le ballon sous la barre.

La tâche des visiteurs s’est encore compliquée lorsque Jérémy Doku a inscrit le troisième but belge après un bel exploit individuel. Les Diables rouges prenaient ainsi la tête du groupe A de la Ligue des nations.

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Kevin De Bruyne, annoncé dans le viseur du PSV, a manqué de réussite juste avant la pause avec une frappe sur le poteau. À l’autre bout du terrain, Niccolo Pisilli a placé une tête à côté pour les Italiens, qui, après un bon début de match, n’ont pas eu grand-chose à opposer à la Belgique.

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Les Belges ont continué à afficher leurs intentions offensives après la pause. Youri Tielemans a servi De Bruyne, dont la frappe est passée juste à côté. De Ketelaere a, lui, vu sa tête puissante heurter la barre transversale. Le quatrième but belge semblait imminent, mais Gianluigi Donnarumma l’a empêché d’une belle parade sur un tir de De Bruyne, très actif.

La Belgique a réclamé un penalty lorsque De Cuyper est tombé dans la surface, mais l’arbitre n’a pas désigné le point de penalty. Diego Moreira a tiré à côté peu après. La formation italienne n’a pas eu grand-chose à opposer au jeu offensif des Belges.

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L’équipe de Van Bommel a même porté le score à 4-1 en fin de match. De Bruyne, l’homme du match, a trouvé Moreira, qui a envoyé le ballon dans le petit filet gauche. Esposito a eu l’occasion de sauver l’honneur, mais il a manqué un penalty dans le temps additionnel. Peu après, le but du 4-2 inscrit par Alphadjo Cisse a été annulé pour hors-jeu.

Une soirée donc très réussie pour les Diables rouges, avec l’entrée en jeu de Mika Godts à la dernière minute et, en récompense, une place en quarts de finale de la Ligue des nations.