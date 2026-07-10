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Bart DHanis

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La Belgique en pleine polémique : un joueur est soudainement écarté du match contre l'Espagne

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La Belgique est en conflit avec le Sporting CP au sujet de la condition physique de Zeno Debast. Le club portugais a en effet interdit au défenseur de jouer lors du quart de finale de la Coupe du monde.

Mardi dernier, les Diables Rouges ont dominé les États-Unis 4-1 pour s'ouvrir les portes des quarts de finale.

En quart de finale, la Belgique affrontera l’Espagne vendredi soir. L’équipe de Rudi García devra se passer d’Amadou Onana, victime d’une rupture des ligaments croisés contre les États-Unis, et de Debast, que son club vient de déclarer inapte.

Dans un communiqué, la Fédération belge de football (RBFA) a clarifié la situation : « Debast ne sera pas disponible pour les quarts de finale. Son club, le Sporting CP, a informé le joueur qu’il n’était pas suffisamment apte sur le plan médical pour disputer des matchs. »

« Cette évaluation diffère de celle de notre propre équipe médicale, ainsi que de celle des autorités médicales et des assureurs de la FIFA. »

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« Zeno s’entraîne actuellement de manière individuelle sous la supervision du département d’amélioration des performances de la RBFA », conclut la fédération dans son communiqué. Dans ces conditions, il semble que Debast ne disputera aucune minute lors de cette Coupe du monde.

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