Samedi après-midi, la Belgique a aisément remporté son dernier match amical avant la Coupe du monde. À Bruxelles, les Diables Rouges ont dominé la première période et battu la Tunisie – qui affrontera les Pays-Bas dans le tournoi – sur le score de 5-0.

Les Diables Rouges ont dominé la première période, même si la Tunisie s’est créé la première occasion franche. Sur coup franc, le ballon est tombé dans les pieds d’Omar Rekik, mais sa frappe a filé bien au-dessus de la transversale.

La suite s’est transformée en un monologue belge. Les Diables Rouges se sont montrés menaçants par l’intermédiaire de Leandro Trossard, Kevin De Bruyne et Brandon Mechele, mais il a fallu attendre la 28e minute pour que le premier but tombe. Jérémy Doku a gardé la tête froide et a servi Trossard, complètement démarqué, qui a ouvert le score : 1-0.

Les Tunisiens pouvaient s’estimer heureux de regagner les vestiaires sur ce score, mais la seconde période a confirmé leur supériorité. Un centre de Youri Tielemans a été repris de la tête, magnifiquement, par Charles De Ketelaere.

Et ce n’était pas fini : après le deuxième avertissement d’Ismaël Gharbi, De Bruyne, servi par Doku à l’entrée de la surface, ajustait un tir placé : 3-0.

Réduite à dix, la Tunisie ne parvenait plus à contenir les Belges. Dodi Lukebakio portait le score à 4-0 à cinq minutes de la fin, avant que Nicolas Raskin n’fixe le résultat final à 5-0.

La Belgique aborde donc la Coupe du monde avec confiance, où elle affrontera l’Égypte, l’Iran et la Nouvelle-Zélande dans le groupe G. La Tunisie, elle, défiera les Pays-Bas dans le groupe F : la rencontre est programmée dans la nuit du 25 au 26 juin à Kansas City.