Comme le rapporte Sky, Manchester City se positionne désormais aussi concrètement sur Diomande. Selon le média, le vice-champion d’Angleterre n’a certes pas encore transmis d’offre écrite, mais aurait signalé oralement à RB sa volonté de mettre 100 millions d’euros sur la table, bonus compris, pour Diomande. Du point de vue du troisième du dernier exercice de Bundesliga, cela serait toutefois insuffisant.

Selon un article de The Athletic, le Real Madrid a lui aussi pris contact avec Leipzig afin d’échanger avec les dirigeants du club de Bundesliga au sujet de Diomande. Le Real travaillerait activement pour attirer le joueur de 19 ans au Bernabeu, affirme le média.

Skyévoque même déjà une première offre du vice-champion d’Espagne. Celle-ci s’élèverait à 90 millions d’euros de montant fixe plus 10 millions d’euros de bonus, soit un volume total de 100 millions d’euros. Leipzig aurait toutefois décliné avec ses remerciements.

Si Brahim Diaz devait quitter les Madrilènes, cela pourrait encore donner une nouvelle dynamique au dossier. L’international marocain est considéré comme un candidat au départ, Diomande serait un remplaçant de premier plan pour le secteur offensif.

Un transfert de l’international ivoirien cet été constitue toutefois une tâche titanesque. Leipzig ne veut finalement pas se séparer aussi facilement de Diomande après une seule année, et les Saxons auraient déjà refusé une offre de Liverpool d’un montant total d’environ 100 millions d’euros d’indemnité de transfert, donc similaire à celles de Real et de City. Quiconque veut recruter Diomande devra probablement formuler une offre dans la région des 130 millions d’euros.

Le PSG était récemment considéré comme favori dans le dossier Yan Diomande

Mettre autant d’argent sur la table, même Paris Saint-Germain n’y était jusqu’à présent pas prêt. Le vainqueur de la Ligue des champions porte un grand intérêt à Diomande et était jusqu’ici toujours considéré comme le grand favori pour son recrutement. Si le Real passe réellement à l’action et continue de surenchérir, cela relancerait le bras de fer autour du jeune dribbleur.

Getty Images

À Leipzig, Diomande est encore sous contrat jusqu’en 2030. RB aimerait sans doute proposer à l’Ivoirien un nouveau contrat avec des émoluments revalorisés afin d’augmenter les chances de le conserver. L’été dernier, Leipzig avait versé 20 millions d’euros d’indemnité de transfert à CD Leganes, et Diomande a explosé dès sa première saison en Bundesliga.

Toutes compétitions confondues, il a signé 15 buts et 11 passes décisives en 46 apparitions. Lors de la Coupe du monde, Diomande a ensuite été titulaire avec la Côte d’Ivoire et a délivré une passe décisive en quatre matches du tournoi. Les Ivoiriens ont été éliminés en seizièmes de finale par la Norvège, s’inclinant de peu 2-1 face à Erling Haaland et ses coéquipiers.