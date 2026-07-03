La bataille pour le transfert de Summerville est lancée : un nouveau club de Premier League manifeste son intérêt

Crysencio Summerville suscite un vif intérêt. Selon The Guardian, Fulham s'est lancé dans la course pour recruter l'international néerlandais.

Auparavant, Chelsea, Manchester United et Tottenham Hotspur suivaient déjà de près la situation de l’attaquant. Le joueur semble désormais proche de quitter West Ham United, fraîchement relégué de la Premier League.

Selon le média anglais, un transfert vers un club ambitieux, mais non membre du top traditionnel de la Premier League, apparaît comme l’option la plus réaliste.

Harry Wilson devrait rejoindre Leeds United en tant que joueur libre, ce qui pousse Fulham à chercher des renforts sur les ailes. Summerville figure donc sur la short-list des Cottagers. Samuel Chukwueze, prêté par l’AC Milan la saison passée, pourrait être recruté définitivement, mais rien n’est encore acté.

Les Hammers, qui ont déjà cédé Mateus Fernandes aux Spurs pour environ 99 millions d’euros, souhaitent rapidement retrouver l’élite et veulent offrir à leur entraîneur, Nuno Espírito Santo, un effectif compétitif.

Selon The Guardian, les ventes de Fernandes et Summerville devraient générer assez de fonds pour que le capitaine Jarrod Bowen puisse rester et que les finances du club soient assainies.

West Ham réclamerait au moins cinquante millions d’euros pour un joueur qui a déjà marqué deux buts et délivré deux passes décisives lors de ses cinq premières sélections avec les Oranje. L’ailier est sous contrat à Londres jusqu’en milieu d’année 2029.