Ces refus surprennent, car le journal sportif portugais A Bola avait révélé mercredi que le Sporting CP proposait une indemnité de transfert de 15 millions d'euros et offrait à l'ailier de 20 ans un contrat de cinq ans.

Le refus actuel de Watford, malgré des offres supérieures à plusieurs dizaines de millions d’euros, illustre la fermeté de sa direction. Irankunda, lui, souhaite partir cet été, même s’il est sous contrat jusqu’en 2030.

Le Bayern Munich, détenteur du record de titres en Allemagne, surveille aussi la situation à Vicarage Road. Le club bavarois possède une clause de participation aux bénéfices en cas de revente, ce qui l’implique directement dans les aspects financiers d’un futur transfert.

Getty Images

Quelle est la teneur de la clause dont dispose le Bayern sur Nestory Irankunda ?

Selon Sky Sports, le club bavarois s’est garanti, lors de la vente du joueur il y a un peu plus d’un an, une participation de 50 % sur tout futur transfert. En marge des discussions en cours, Watford a racheté 10 points de pourcentage de cette participation au Bayern, tandis que la clause de rachat inscrite dans le contrat initial est désormais échue.

Sur le plan financier, l’opération s’avère rentable pour toutes les parties. Watford avait recruté Irankunda il y a un an auprès du FC Bayern pour trois millions d’euros ; un transfert à 15 millions d’euros lui permettrait donc de quintupler la mise. Grâce à la part de revente restante, plusieurs millions d’euros devraient également revenir aux caisses munichoises.

Sur le plan sportif, l’Australien dresse le bilan d’une année mitigée en Angleterre. En 42 matchs officiels disputés pour Watford, l’attaquant a inscrit quatre buts et délivré cinq passes décisives, mais, avec une 16e place au classement du Championship, il a largement manqué la remontée en Premier League.

Getty Images

Nestory Irankunda a par ailleurs critiqué le FC Bayern.

Sur la scène internationale, le joueur de 20 ans s’est en revanche récemment illustré lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique : il faisait partie de la sélection australienne de 26 joueurs, a disputé les quatre matches des Socceroos jusqu’à leur élimination en seizièmes de finale contre l’Égypte et a inscrit un but à cette occasion.

À Munich, il n’avait pas réussi à percer : zéro apparition avec l’équipe première, des matches acquis uniquement avec la réserve et les U19 en Youth League. Lors de son départ, il avait pointé du doigt le manque de communication des dirigeants bavarois.