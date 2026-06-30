La bataille européenne fait rage autour de Mostafa Shouber… et Al-Ahly fixe le prix de son départ

La course au recrutement de Mostafa Shobier, gardien de but de l’Al-Ahly et de la sélection égyptienne, s’est intensifiée après ses performances remarquées ces derniers temps, notamment lors de la Coupe du monde 2026, où il a confirmé son statut parmi l’élite africaine des gardiens.

Cette saison, il a confirmé sa progression : 20 matchs toutes compétitions confondues avec Al-Ahly, 17 buts encaissés, 8 clean sheets et 1 721 minutes passées sur la pelouse.

En Ligue des champions de la CAF, il a disputé 9 rencontres et gardé sa cage inviolée à 4 reprises. En championnat d’Égypte, il a également brillé en préservant ses filets lors de 6 de ses 11 sorties.

Ses performances sous le maillot de l’Al-Ahly, renforcées par sa place de titulaire en sélection égyptienne, ont fait évoluer son image : de simple espoir, il est désormais considéré comme un gardien capable de réussir en Europe.

Selon le site « Africa Foot », un nouveau club européen serait entré dans la course après que Troyes, en France, a manifesté un intérêt sérieux pour s’attacher ses services.

Selon le média, le club français a soumis une première offre d’environ 450 000 euros pour convaincre l’Al-Ahly de céder son gardien de 26 ans, preuve de l’intérêt grandissant qu’il suscite sur le marché européen.

«Africa Foot» rappelle par ailleurs l’intérêt de plusieurs clubs espagnols, parmi lesquels Séville et Gérone, rejoints récemment par le Deportivo Alavés et Osasuna. Ces formations suivent de près ses performances, notamment après sa brillante prestation lors du match amical qui a opposé l’Égypte à l’Espagne à Barcelone et s’est soldé par un nul vierge.

L’entrée de Troyes dans les discussions ouvre un nouveau chapitre : Al-Ahly se dit prêt à laisser partir son gardien, à condition que l’offre corresponde à ses exigences financières.

Selon une source proche de la direction citée par le site, Al-Ahly ne s’oppose pas au départ du gardien vers l’Europe, à condition que l’offre reflète sa valeur sportive et ses performances récentes.

Selon cette source, le club du Caire a fixé un prix plancher : il ne discutera qu’à partir de 1,5 million de dollars, somme qu’il juge conforme aux performances du gardien avec son club et la sélection égyptienne.

Le message du club est clair : il est favorable à un départ du gardien vers l’Europe, mais uniquement si l’offre correspond à sa valeur sportive et financière.

Parallèlement, le club du Caire entend sécuriser l’avenir de son gardien : une prolongation de contrat accompagnée d’une revalorisation salariale significative est envisagée pour le convaincre de rester à la « Forteresse rouge » en l’absence d’une proposition conforme à ses attentes.

Reste à savoir si un club européen saura présenter une offre assez musclée pour convaincre l’Al-Ahly de laisser partir Mostafa Shouber, ou si le gardien international poursuivra son aventure avec le champion d’Afrique lors de l’exercice à venir.