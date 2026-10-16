La bataille échappe à tout contrôle : un nouvel acteur s'immisce dans la guerre entre Tebas et le Real Madrid

Le Conseil supérieur des sports espagnol étudie la possibilité d'agir de sa propre initiative, sur fond des déclarations de Javier Tebas, président de la Liga et vice-président de la Fédération royale espagnole de football, après que celui-ci a comparé le ton de la chaîne de télévision du Real Madrid aux mécanismes de propagande utilisés par le régime nazi, des propos qui ont déclenché une nouvelle confrontation entre les deux parties.

Tebas avait publié vendredi un message sur ses comptes de réseaux sociaux, dans lequel il accusait la chaîne du Real Madrid de présenter en permanence le club sous les traits de la victime, en se concentrant sur les faits qui renforcent son sentiment d'injustice, tout en occultant le contexte nécessaire pour comprendre et vérifier les événements.

Le président de la Liga a affirmé que la direction du Real Madrid pilote un ensemble de porte-parole officiels, emmenés par la chaîne de télévision du club, estimant que leur approche repose sur la sélection des événements qui servent leur agenda, la répétition des plaintes, la mise en doute et la mise en accusation des adversaires.

Tebas a ajouté : « Cette méthode rappelle les mécanismes de propagande exploités par Goebbels, ministre de la Propagande de l'Allemagne nazie, à travers la répétition systématique, la fabrication de l'ennemi et la soumission des faits au récit. » Il a insisté sur le fait que sa comparaison visait les techniques de propagande, et non l'idéologie nazie ou les supporters du Real Madrid.

Le Real Madrid réplique avec virulence

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La réponse du Real Madrid n'a pas tardé : le club a exigé la démission immédiate de Tebas de ses deux fonctions de président de la Liga et de vice-président de la Fédération royale espagnole de football, le qualifiant de « véritable fléau du football espagnol ».

Dans un communiqué officiel, le club a exprimé son rejet catégorique de ces déclarations, estimant qu'« il est absolument intolérable qu'une personne occupant deux fonctions de premier plan dans le football espagnol ait recours à la comparaison avec les méthodes de propagande utilisées par le régime nazi », qualifiant la chose d'extrêmement grave.

Le Real Madrid a ajouté que la précision apportée par Tebas, selon laquelle la comparaison ne portait pas sur l'idéologie nazie, n'atténue en rien la virulence de ses propos, qu'il a jugés « extrêmement offensants, moralement odieux et institutionnellement indignes ».

L'examen par le Conseil supérieur des sports espagnol d'une éventuelle intervention place la crise sur une trajectoire encore plus sensible, après que le différend entre Tebas et le Real Madrid a dépassé le cadre des critiques réciproques pour devenir une confrontation publique assortie de demandes de départ du président de la Liga, en attendant les résultats des prochaines démarches officielles.