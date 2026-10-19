La bataille du VAR reprend : Zamalek assiège la fédération de football avec des questions embarrassantes

Le club de Zamalek a ouvert un nouveau front de tension avec la Fédération égyptienne de football, sur fond de la polémique arbitrale qui a suivi le choc face à Al Ahly, après avoir exprimé son opposition au rejet de sa demande d'écouter les échanges de la salle de l'assistance vidéo à l'arbitrage « VAR », réclamant la divulgation des fondements sur lesquels s'est appuyée la Fédération pour prendre cette décision, ainsi que des éclaircissements sur sa position officielle concernant les décisions arbitrales qui ont fait polémique.

Zamalek s'est incliné face à son rival traditionnel Al Ahly sur le score de deux buts à zéro, dans la rencontre qui les a opposés dans le cadre de la sixième journée du championnat d'Égypte de première division, avant que le club blanc ne dépose une plainte officielle contre la commission des arbitres, le réalisateur du match et les supporters d'Al Ahly, en signe de protestation contre ce qu'il a qualifié d'erreurs d'arbitrage ayant influé sur le déroulement et le résultat de la rencontre.

Zamalek a publié aujourd'hui un communiqué officiel pour commenter la réponse de la Fédération de football au sujet de la plainte, affirmant apprécier la réponse reçue, mais exprimant des réserves sur un certain nombre de points qui y figurent, au premier rang desquels le refus de donner accès aux échanges de la salle de l'assistance vidéo à l'arbitrage.

Le club a déclaré dans son communiqué : « Le club de Zamalek a reçu une réponse officielle de la Fédération égyptienne de football, concernant la plainte déposée par le club à la suite des erreurs d'arbitrage qu'a connues le dernier choc, et dont le club a été lésé. Et si Zamalek salue la réponse de la Fédération aux courriers qui lui ont été adressés par le club, Zamalek affirme avoir été surpris, dans cette réponse, d'apprendre que la Fédération avait pris la saison dernière une décision de ne pas autoriser les clubs à écouter les échanges de la salle vidéo, d'autant plus que la Fédération n'a annoncé cette décision sur aucune de ses plateformes officielles. »

Le club blanc a ajouté qu'il n'avait reçu aucune notification officielle concernant cette décision, réclamant de la Fédération de football la divulgation du numéro du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle elle a été prise, afin de mettre un terme aux interrogations soulevées quant aux raisons du rejet de sa demande, d'autant que la Fédération a traité, selon le communiqué, une demande similaire de manière différente au cours de la saison dernière.

Zamalek réclame des éclaircissements sur les erreurs d'arbitrage

Les objections de Zamalek ne se sont pas arrêtées au dossier de l'assistance vidéo, le club ayant affirmé que la réponse de la Fédération de football ne comportait pas de réponse directe et claire au sujet des décisions arbitrales dont il s'est plaint lors du match face à Al Ahly, et qu'il estime avoir influé sur le déroulement et le résultat de la rencontre.

Le communiqué a souligné qu'un certain nombre d'experts de l'arbitrage avaient exprimé des avis confirmant que Zamalek avait été lésé, s'interrogeant sur les raisons de l'absence d'annonce d'une position officielle claire sur les situations contestées, en particulier à la lumière des déclarations médiatiques du président de la commission des arbitres, que le club a considérées comme comportant une reconnaissance du fait que l'équipe n'avait pas été traitée équitablement dans certaines décisions.

Zamalek a insisté sur la nécessité d'annoncer la position officielle sur ces situations, estimant que cela constituait une étape importante pour garantir l'équité et la transparence dans la compétition, et pour clarifier la réalité des décisions qui ont fait polémique après le choc.

Dans le même contexte, Zamalek a commenté ce qui figurait dans la réponse de la Fédération de football concernant le professionnalisme de la commission des arbitres dans la désignation du trio slovène qui a dirigé le match, réclamant la mise en place d'un mécanisme clair et annoncé pour le choix des arbitres étrangers chargés de diriger les grandes rencontres.

Le club a également appelé à la réalisation d'une analyse officielle des performances des arbitres étrangers, loin de tout favoritisme ou complaisance, de manière à garantir l'application de critères unifiés à tous les clubs, et le recours à la loi de l'arbitrage sans discrimination.

Zamalek a conclu son communiqué en affirmant sa volonté de voir la compétition se dérouler dans un climat d'intégrité et de transparence, de manière à contribuer au développement du système du football égyptien, soulignant que l'égalité entre les clubs, à laquelle la Fédération de football a affirmé son attachement dans sa lettre, représente le fondement de la réalisation de la justice que le club réclame en permanence.



