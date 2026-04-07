La bataille des records… Yamal menace le trône de Haaland lors du match contre l'Atlético

Lamine Yamal, la star du FC Barcelone, tentera de battre le record détenu par le Norvégien Erling Haaland, attaquant de Manchester City, lors du match très attendu contre l'Atlético de Madrid, demain mercredi, en quart de finale aller de la Ligue des champions.

L'international espagnol est très motivé pour cette compétition, d'autant plus qu'il affrontera un adversaire avec lequel le Barça a un compte à régler.

Yamal compte à son actif 5 buts et 4 passes décisives en 8 matches disputés dans l'édition actuelle de la compétition.

Selon le journal espagnol « Sport », si Yamal réussit à marquer ou à créer un but face à l'Atlético, il deviendra le plus jeune joueur de l'histoire à avoir contribué à au moins 10 buts au cours d'une même édition de la Ligue des champions, à l'âge de 18 ans et 269 jours.

Selon le site de statistiques « Opta », Yamal dépasserait ainsi le record d'Erling Haaland, qui avait inscrit 10 buts et délivré une passe décisive à l'âge de 19 ans et 212 jours lors de la saison 2019-2020.

L'ailier des Blaugrana a manqué deux matches de la compétition cette saison : le premier pour cause de blessure face à Newcastle lors du premier tour, et le second pour cause de suspension contre Slavia Prague.



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