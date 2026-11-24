Partager Suivez GOAL sur Google

Le débat autour de l'affaire de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 ne porte plus sur les faits du match. Il s'est déplacé vers un point plus sensible : la régularité de la procédure qui doit aboutir au verdict final.

Publicité

Au cœur de ce basculement, l'analyse juridique de Mourad El Ajouti, président du Club des avocats au Maroc, s'est imposée. Il a replacé dans son cadre juridique précis l'appel téléphonique qui aurait eu lieu entre l'un des arbitres de la formation et le président de la fédération sénégalaise.

Après que la Fédération royale marocaine de football a adressé un courrier officiel au greffe du Tribunal arbitral du sport (TAS) pour l'informer de cet échange, El Ajouti a livré une lecture juridique complète. Selon lui, si les faits sont avérés, ils ne peuvent être traités comme un simple incident, mais comme une question qui touche à l'essence même de l'arbitrage.

« Si ces faits venaient à être confirmés, il ne s'agirait plus d'un simple incident de procédure : cela toucherait à la régularité de la constitution de la formation arbitrale elle-même, avec des conséquences sur la validité de toute sentence que cette formation pourrait rendre », a déclaré El Ajouti dans des propos rapportés par le site marocain « Hespress ».

Le président du Club des avocats au Maroc a fondé son analyse sur le principe cardinal de l'arbitrage sportif international : l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre. Comme il l'a expliqué, l'article R33 du Code de l'arbitrage en matière de sport impose à chaque arbitre d'être indépendant et impartial vis-à-vis des parties, et de le rester tout au long de la procédure, tout en l'obligeant à révéler immédiatement toute circonstance susceptible de faire naître des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité.

Publicité Publicité

Il a ajouté que cette obligation ne tire pas sa force du seul Code du TAS, mais repose également sur le droit suisse, le siège du tribunal se trouvant à Lausanne. L'alinéa 3 de l'article 182 de la loi fédérale suisse sur le droit international privé impose en effet de garantir l'égalité entre les parties et le respect de leur droit d'être entendues, dans le cadre d'une procédure contradictoire permettant à chacune de prendre connaissance de ce qui est soumis dans le litige et d'en débattre.

Related Topics

Pour El Ajouti, toute communication menée en dehors des canaux procéduraux officiels, en tête-à-tête entre un arbitre et l'une des parties, au sujet d'un dossier encore en délibéré, est contraire à ces garanties. Elle tient en effet l'autre partie dans l'ignorance du contenu de l'échange et la prive de la possibilité d'y répondre, sans compter le problème qu'elle soulève au regard de l'obligation de révélation.

Il a insisté sur le fait que le critère retenu dans ce type de situation n'exige pas de prouver une influence réelle de l'échange sur la décision : il suffit de circonstances de nature à susciter des doutes légitimes quant à l'impartialité et à l'indépendance, la gravité des faits s'appréciant au regard de la nature de l'échange, de son contenu et de son degré de lien avec l'affaire.

Publicité

S'agissant de la voie procédurale ouverte à la Fédération royale, El Ajouti a précisé que l'article R34 du Code accorde à toute partie le droit de demander la récusation d'un arbitre dès lors qu'apparaissent des circonstances suscitant de tels doutes, à condition que la demande soit déposée dans un délai de sept jours à compter de la connaissance du motif de récusation. Il revient ensuite à l'instance compétente du Conseil international de l'arbitrage en matière de sport de statuer.

Il a par ailleurs souligné l'importance de distinguer le courrier signalant les faits, qui vise à les consigner et à en informer le tribunal, de la demande formelle de récusation, soumise à des conditions et à des délais précis.

Publicité

Quant aux conséquences ultérieures, El Ajouti a expliqué que le prononcé de la sentence ne met pas nécessairement fin au débat sur la régularité de la composition de la formation. L'article 190 de la loi fédérale suisse permet en effet d'attaquer la sentence arbitrale devant le Tribunal fédéral suisse si la constitution de la formation est entachée d'un vice juridique ou si le principe d'égalité a été violé, dans un délai de 30 jours.

Il a cité à cet égard le précédent du nageur chinois Sun Yang : le 22 décembre 2020, le Tribunal fédéral suisse avait annulé une sentence arbitrale en raison de circonstances ayant suscité des doutes légitimes sur l'impartialité de l'un des arbitres, ce qui avait conduit au réexamen du litige par une nouvelle formation.

Publicité

El Ajouti a conclu que les garanties d'indépendance et d'impartialité ne sont pas des obligations de pure forme, mais des conditions essentielles dont la violation peut peser sur le sort de toute la procédure. L'arbitre fautif pourrait en outre faire l'objet de mesures touchant à sa situation professionnelle, pouvant aller jusqu'à sa radiation de la liste des arbitres agréés.