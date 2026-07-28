Le Real Madrid réagit visiblement à l’offre record avec laquelle Arsenal tenterait de séduire la star offensive Vinicius Junior.

Comme l’a rapporté Sky, le Real a soumis une contre-offre au Brésilien et à ses conseillers. L’objectif est clair : Vinicius doit prolonger son contrat, qui expire en 2027.





Les Merengue seraient au courant des avances d’Arsenal et espèrent désormais pouvoir enfin parvenir à un accord avec Vinicius grâce à cette dernière offre. Les négociations durent déjà depuis bien plus d’un an et ont régulièrement été mises en pause entre-temps. Dans un premier temps, Vinicius réclamait visiblement un salaire largement trop élevé aux yeux des dirigeants madrilènes, et souhaitait, selon les informations disponibles, gagner au moins autant que son coéquipier Kylian Mbappé.

Vinicius aurait certes fini par assouplir sa position et renoncé à ses exigences salariales initiales, si bien que Sky évoquait encore au printemps un accord imminent pour une prolongation de son contrat. Mais celle-ci ne s’est toujours pas concrétisée, plusieurs mois plus tard.

Arsenal attirerait Vinicius Junior avec un salaire XXL

Arsenal tenterait désormais d’en profiter. Récemment, le Telegraph a rapporté que le champion d’Angleterre cherchait à attirer Vinicius avec une offre record. Le joueur de 26 ans gagnerait alors à Londres plus que n’importe quel joueur d’Arsenal auparavant. The Athletic a également fait état de l’intérêt des Gunners pour l’une des superstars des Merengue.





Getty Images





Le Real est donc d’autant plus intéressé par une décision rapide de Vinicius. Après tout, le club madrilène ne veut en aucun cas courir le risque de devoir laisser partir l’international brésilien libre l’an prochain. Si Vinicius venait à décider prochainement de ne pas prolonger au Bernabéu, un départ dès cet été deviendrait donc de plus en plus probable.

Malgré un passif explosif : Jose Mourinho voudrait absolument conserver Vinicius

Point sensible : Vinicius, arrivé de Flamengo à Madrid en 2018, a un passif avec le nouvel entraîneur du Real, Jose Mourinho. Dans le cadre de la polémique raciste autour de Gianluca Prestianni et Vini Jr. lors du match de Ligue des champions disputé en février chez le Benfica de Mourinho à l’époque, l’attaquant et le technicien portugais s’étaient accrochés. « Quand on marque un tel but, on célèbre de manière respectueuse », avait déclaré Mourinho après coup, critiquant la célébration excessive de Vinicius après son but de la victoire à 1-0, et attribuant à la star du Real une part de responsabilité dans le fait qu’il soit régulièrement victime d’insultes racistes : « Quelque chose ne va pas, car cela arrive dans chaque stade. Dans chaque stade où joue Vinicius, il se passe quelque chose. Toujours », avait ainsi lancé Mourinho.

Vinicius n’a sans doute pas oublié. De son côté, Mourinho serait très clair : l’ancien et nouveau coach des Merengue voudrait absolument empêcher le départ du Brésilien, écrit le Telegraph. Mourinho compterait pleinement sur Vinicius, qui fait partie depuis des années des éléments les plus importants du Real. La saison passée, il a cumulé 22 buts et 14 passes décisives en 53 apparitions toutes compétitions confondues.