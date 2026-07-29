Le Barça attend une bouffée d'oxygène financière lors du marché des transferts estival, après que l'international marocain Abde Ezzalzouli, ailier du Real Betis, s'est invité avec force sur les radars de l'AS Roma, dans une opération dont le montant pourrait atteindre 60 millions d'euros.

Selon les révélations du journal espagnol « Sport », la Roma a entamé ses négociations avec le Real Betis en vue de recruter Ezzalzouli, après l'échec de ses tentatives pour s'attacher les services d'Antonio Nusa, joueur de Leipzig. Le club italien s'apprête ainsi à soumettre une offre de 55 millions d'euros, assortie de 5 millions d'euros de bonus, ce qui s'approche du montant de la clause libératoire figurant dans le contrat du joueur.

Le rapport indique que la direction du Real Betis ne s'oppose pas à la vente du joueur, mais pose comme condition son accord personnel, en plus de voir l'offre atteindre le montant de la clause libératoire, fixée à 60 millions d'euros.

Le Barça suit les évolutions de ce dossier avec un vif intérêt, non pas par volonté de récupérer le joueur, mais en raison des gains financiers qu'il pourrait tirer de l'opération de vente. Le club catalan détient en effet toujours 20 % des droits économiques d'Ezzalzouli, ce qui signifie qu'il pourrait percevoir environ 11 millions d'euros si la transaction se conclut au montant escompté.

Le rapport précise que le Barça avait dans un premier temps vendu 50 % des droits du joueur au Real Betis pour 7,5 millions d'euros, avant de céder 30 % supplémentaires dans le cadre de l'accord ayant permis de mettre fin au prêt de Vitor Roque et à son transfert vers Palmeiras, tout en conservant 20 % des droits économiques.

Malgré l'intérêt de plusieurs clubs de Premier League, comme Newcastle et Aston Villa, ce dernier a renoncé à l'idée de recruter le joueur après l'arrivée d'Alejandro Garnacho, tandis que Newcastle continue de suivre la situation, à un moment où la Roma apparaît comme la mieux placée pour boucler l'affaire.

« Sport » ajoute qu'Ezzalzouli a également reçu des offres du championnat saoudien, mais qu'il préfère poursuivre son parcours en Europe. De son côté, le Barça n'a pas envisagé de le recruter à nouveau cet été, en dépit de l'intérêt de Hansi Flick pour renforcer le poste d'ailier, après avoir réussi à s'attacher les services d'Anthony Gordon et de Karim Adeyemi.

À lire aussi :

Un duel essentiel face au Maroc : l'Espagne va-t-elle briser une malédiction ancrée en Coupe du monde ?