L2, Troyes 2-0 Lens - Deuxième revers de rang pour Les Sang et Or

Le Racing Club de Lens s'est incliné pour la seconde fois de la saison ce samedi, sur la pelouse de Troyes (2-0).

Rencontre entre deux formations aux trajectoires inverses ce samedi après-midi au Stade de l'Aube. D'un côte, l'ESTAC, qui vient d'enchaîner 4 matches rang sans le moindre succès toutes compétitions confondues, espère lancer sa saison à domicile face à Lens, un des ténors de la L2. En face, les Sang et Or ont connu samedi dernier un premier revers (à domicile contre , 1-3) après avoir débuté sa saison par 4 matches sans défaite.

Après un début de rencontre équilibré sous le soleil du Stade de l'Aube, les locaux prenaient peu à peu l'ascendant sur les hommes de Philippe Montanier qui, à la pause, n'avaient toujours pas cadré la moindre tentative. Ainsi, l'ESTAC allait être récompensé de ses bonnes intentions.

L'article continue ci-dessous

En effet, dans le temps additionnel du premier acte (45ème +2) Boubakar Kouyaté s'élevait plus haut que tout le monde et plaçait un coup de tête victorieux pour ouvrir le score et donner l'avantage aux siens. menait 1-0, et ce n'était pas volé.

Troyes double la mise en seconde période

En seconde période, Le Racing Club de Lens montait en régime au fil des minutes, mais ne parvenait pas à se montrer suffisament dangereux pour espérer revenir au score. Incapable d'égaliser, le club nordiste s'exposait donc à une punition de la part des locaux. Et ce qui devait arriver arriva... À dix minutes du terme de la rencontre, Troyes inscrivait un second but grâce à Lenny Pintor (83ème).

Grâce à son succès, Troyes s'installe à la 9ème place du championnat de et grille la politesse à son adversaire du jour, relégué à la 11ème place suite à une différence de buts négative. Une bonne opération, donc, pour les locaux.