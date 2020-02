L1 - Rennes et Nice manquent le coche, l'ASM enchaîne

Le point sur les cinq rencontres de la 24ème journée de L1 qui se jouaient ce samedi soir. Rennes et Nice ont manqué le coche, l'ASM s'est imposée.

OGC Nice 1-3 Nîmes Olympique

Buts : Claude-Maurice (6e), Landre (43e), Philippoteaux (53e), Koné (90e)

Vainqueur lors du dernier match face à (2-0), le Nîmes Olympique, en crise depuis le début de la saison, s'était remis en ordre de marche. Grâce à une confiance retrouvée, les Crocodiles ont confirmé leur regain de forme, en livrant une prestation intéressante face à l'OGC Nice. Pourtant, cela avait plutôt mal démarré pour les hommes de Bernard Blaquart, qui concédaient l'ouverture du score dès la 6ème minute de jeu. Plein de ressource, Nîmes égalisait en fin de première mi-temps, par Loïc Landre, avant que Romain Philippoteaux, pourtant blessé, ne double la mise en serrant les dents et que Koné marque dans le temps additionnel. Première victoire à l'extérieur cette saison pour les Crocodiles, qui ont joué un bien mauvais tour aux Aiglons de Patrick Vieira, réduits à dix après l'exclusion de Hicham Boudaoui.

1-2 Girondins de

Buts : Niane (2e), Basic (51e), Oudin (84e)

Plus d'équipes

Incapable de s'imposer bien qu'en supériorité numérique pendant de longues minustes face à Brest (1-1), Bordeaux a longtemps réussi le triste exploit de reproduire ce schéma ce samedi soir. Cette fois, les hommes de Paulo Sousa ont peiné pour venir à bout d'un autre promu, le FC Metz. Pourtant, les locaux ont eux aussi évolués en infériorité numérique suite à l'expulsion de Vincent Pajot en tout début de rencontre. Avant cela, les Grenats avaient ouvert le score par Ibrahima Niane dès la 2ème minute de jeu. Les Girondins ont quant à eux égalisé grâce à Toma Basic en seconde période, avant que Rémi Oudin n'inscrive son premier but depuis son arrivée lors du mercato hivernal. Un but qui vaut de l'or, car permettant aux Marine et Blanc de repartir avec les trois points. Le minimum syndical...

1-2 AS

But : Guirassy (9e), Ben Yedder (85e), Slimani (90e)

La victoire imméritée face à Angers au stade Louis II allait-elle redonner confiance à l'AS Monaco ? Voici la question que pouvait se poser Roberto Moreno, l'entraîneur du club de la Principauté. La réponse a été cinglante. Face à des Amiénois déterminés, les Monégasques se sont d'abord sabordés. Benjamin Lecomte, pourtant l'un des rares à être au niveau cette saison, offrait presque l'ouverture du score aux locaux. Auteur d'une relance manquée, l'ancien du MHSC offrait à Amiens et à Serhou Guirassy l'occasion de faire chavirer le stade la Licorne. L'attaquant ne se faisait pas prier, et replongeait Monaco face à ses vieux démons... Heureusement pour Roberto Moreno et les siens, Wissam Ben Yedder se muait en sauveur et leur permettait d'espérer, avant qu'Islam Slimani, entré en jeu et plus apparu dans l'équipe depuis la rencontre face au , ne double la mise dans le temps additionnel. L'ASM s'impose, grâce à un duo retrouvé.

0-0 Stade Bretois

L'article continue ci-dessous

Une semaine après avoir remporté le derby face au FC au terme d'une fin de match à couper le souffle, le Stade Rennais avait beaucoup moins la tête à faire la fête, ce samedi, face au . Pour ce nouveau derby, le club Rouge et Noir avait peut-être la tête ailleurs, tandis que l'avant-match a été quelque peu mouvementé, suite à l'éviction du président Olivier Létang, vendredi. Ainsi, aucun de Rennes et de Brest ne parvenait à prendre le meilleur sur son adversaire du soir. Résultat des courses, les deux rivaux n'avaient d'autres choix que de se quitter bons amis. Nul doute que ce n'était pas le scénario désiré du côté des pensionnaires du Roazhon Park, qui voient le LOSC et l' avancer au classement. Un week-end à oublier.

Dijon FC 3-3 FC Nantes

Buts : Mavididi (15e, 90e), Simon (20e), Tavares (24e), Alphonse (34e, CSC), Girotto (90e)

Il y a parfois des rencontres durant lesquelles les attaques prennent le pas sur les défenses. Ca a largement été le cas ce samedi entre Dijon et Nantes. En tout cas, durant la première période. Et pour cause celle-ci a été particulièrement plaisante à suivre, accouchant de quatre buts. Par deux fois, ce sont les joueurs de Stéphane Jobard qui prenaient l'avantage au score, d'abord par Stephy Mavididi, puis par Julio Tavares. Mais par deux fois, ceux de Christian Gourcuff parvenaient à revenir à hauteur de leur adversaire. Moisés Simon et Alphonse contre son camp étaient les buteurs. Au retour des vestiaires, la qualité du spectacle proposé par les 22 acteurs se voulait d'une qualité bien moins enthousiasmante, mais voyait Dijon et Nantais marquer coup sur coup en toute fin de match. 3-3 score final.