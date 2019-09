L1 - Renato Sanches titulaire avec Lille, Nice sans ses recrues au coup d'envoi

À l'occasion de la 4ème journée de L1, Reims affronte Lille pendant que Rennes affronte Nice ce dimanche à 15h. Voici les compositions officielles.

Après la victoire du Paris Saint-Germain face à Metz (0-2) vendredi ou encore le match nul entre l'Olympique Lyonnais et les Girondins de Bordeaux (1-1) samedi, la 4ème journée de se poursuit se dimanche. Au programme, quatre rencontres, dont deux prévues à 15h00.

L'une opposera le au LOSC, tandis que le recevra dans le même temps l'OGC Nice. Goal vous dévoile les compositions de ces quatre formations. Dans lesquelles se glissent quelques nouveaux visages...

Renato Sanches titulaire avec , le Gym sans ses recrues

En effet, le LOSC se déplace à Reims avec la présence de sa recrue phare de l'été en la personne du Portugais Renato Sanches, recruté pour plus de 20 millions d'euros au Bayern Munich. Le joueur le plus cher de l'histoire des Dogues évoluera aux côtés d'une autre recrue, André, au milieu de terrain.

Opposé au Stade Rennais, l'OGC Nice, défait par Marseille dimanche dernier (1-2), se présente au Roazhon Park avec aucune de ses quatre recrues alignées. Et pour cause, Kasper Dolberg et Alexis Claude-Maurice ne sont pas encore disponibles, tandis qu'Adam Ounas et Stanley Nsoki débutent quant à eux sur le banc des remplaçants, et pourraient donc faire leurs grands débuts en entrant en cours de match.

Les compos officielles :

Stade de Reims vs Lille (15h00)

Reims : Rajkovic - Foket, Disasi, Abdelhamid, Konan - Chavalerin, Romao (c) - Oudin, Dingomé, Doumbia - Dia

LOSC : Maignan - Celik, Fonte (c), Djalo, Bradaric - André, Renato Sanches - Ikoné, Yazici, Bamba - Osimhen.

Stade Rennais vs OGC Nice (15h00)

Rennes : Mendy - Traoré, Da Silva (c), Gélin, Morel, Maouassa - Bourigeaud, Camavinga, Grenier - Siebatcheu, Niang.

Nice : ​Benitez - Burner, Lloris, Pelmard, Coly - Lees-Melou, Cyprien (c), Tameze - Srarfi, Lusamba, Atal.