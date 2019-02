L1 - Olivier Dall'Oglio pessimiste pour le futur de Yoann Gourcuff

Entraîneur de Yoann Gourcuff du côté du DFCO, Olivier Dall'Oglio a fait part de son pessimisme quant à la suite de la carrière du joueur de 32 ans.

"Ça se passe bien depuis que je suis arrivé. J'enchaîne les semaines d'entraînement. On essaie de travailler, de faire au mieux avec le staff, en échangeant sur mes ressentis, mes sensations... On essaie d'avancer comme ça, j'espère avoir de plus en plus de temps de jeu progressivement. Je suis un passionné de football, je prends beaucoup de plaisir à m'entraîner. J'espère aussi jouer le plus souvent possible, car j'aime la compétition et j'ai besoin de ça", déclarait Yoann Gourcuff, la recrue phare du DFCO, le 7 septembre dernier, quelques jours après le début d'un nouveau challenge sous le signe du renouveau.

Venu à Dijon pour relancer une carrière proche du point mort depuis plusieurs saisons désormais, l'ancien international français, champion de France en 2009 sous les couleurs des Girondins de Bordeaux, avait accepté de baisser significativement ses prétentions salariales, dans le seul but de retrouver le plaisir d'exercer sa passion. Sauf qu'après huit maigres apparitions et zéro titularisation, force est de constater que l'objectif a été très loin d'être atteint, poussant le fils de Christian Gourcuff à quitter le DFCO cet hiver... Un constat d'échec qui ne surprend pas Olivier Dall'Oglio, inquiet quant à la suite de sa carrière.

"Le problème de Yo, c'est le mental"

"Sincèrement, ce sera difficile pour lui de rejouer un jour au très haut niveau. C'est injuste car c'est un grand pro. Mais il faudrait que son corps le laisse tranquille. Et je ne crois pas que cela arrivera. Plus exactement, je n'y crois plus", a ainsi confié celui qui était son entraîneur, dans un entretien accordé au Parisien.

"J'ai vu les échographies de ses blessures musculaires. Je peux vous garantir qu'elles étaient réelles et douloureuses. Le problème de Yo, c'est le mental. Pour moi, il reste une énigme. Il se blesse sans rien faire. Je sais qu'il essaye beaucoup de choses au niveau de la médecine. Peut-être qu'un jour il trouvera la solution", a ensuite ajouté le technicien, sans poste depuis son remplacement par Antoine Kombouaré en cours de saison. Plus que jamais, et alors qu'il est déjà âgé de 32 ans, l'avenir de Yoann Gourcuff pourrait ne plus s'inscrire dans le monde du football professionnel... Talent gâché.