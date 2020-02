L1 - Montpellier et Rennes tiennent leur rang, Amiens et Toulouse s'enfoncent

Le point complet sur les cinq rencontres de Ligue 1 qui se jouaient ce samedi soir, pour le compte de la 27ème journée.

Après la victoire du Paris Saint-Germain face au DFCO (4-0) au Parc des Princes, cinq rencontres se jouaient pour le compte de la 27ème journée de ce samedi soir. Durant celles-ci, les meilleures équipes ont fait respecter la hiérarchie, tandis que les mal classés ont manqué l'opportunité de combler leur retard au classement. Ainsi, le et se sont imposés, tandis que et Amiens, de nouveau défaits, s'enfoncent encore un peu plus...

La lutte fait rage pour l'Europe

Comme évoqué, le Stade Rennais, troisième avec un point d'avance sur le LOSC, ne s'est pas privé pour consolider sa position sur le podium. Vainqueurs sur la pelouse de Toulouse, lanterne rouge, les Bretons se sont imposés (0-2) grâce à un but inscrit par Benjamin Bourigeaud en tout début de rencontre (3e) et un tardif de Faitout Maouassa (83e). Dans le même temps, Montpellier, autre équipe bien placée pour disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine, n'a fait qu'une bouchée du RCSA (3-0), pourtant l'un de ses concurrents. Les Héraultais se sont imposés grâce à un doublé de l'inévitable Téji Savanier, lequel a aggravé la marque après l'ouverture du score de Gaëtan Laborde, auteur de son 6ème but cette saison.

Autres équipes concernées par le haut du classement, celles de l'AS et du , opposées sur la pelouse du Stade Louis II, se sont quittées dos à dos (1-1). Les Monégasques avaient pourtant fait le plus dur, en faisant sauter le verrou de la meilleure défense du championnat, sur un pénalty transformé par Wissam Ben Yedder (31e). Reims a égalisé en seconde période, grâce à un but à mettre à l'actif de Kamara, encore très actif dans son couloir (58e).

Plus d'équipes

Toulouse coule, Amiens n'y arrive pas...

Si certains jouent l'Europe, d'autres luttent pour leur survie dans l'élite. Néanmoins, force est de constater que Toulouse pourrait bientôt ne faire aucun des deux. Encore défaits à domicile (0-1), les Violets continuent leur descente aux enfers, derniers de avec 13 petites unités au compteur, soit 14 de moins que , 17e. Encore en course pour se maintenir, l' (19e, 22 points) a pour sa part manqué une énorme occasion de combler son retard ce samedi, à la Licorne.



Défaits à domicile par le (0-1), autre équipe du bas du classement, les Picards, qui affronteront l'OM lors de la prochaine journée, ont cédé sur une frappe sublime de Farid Boulaya (26e). À l'inverse, les promus réalisent une formidable opération en s'imposant hors de leurs bases, eux qui sont désormais 15es, avec 31 points, soit 9 de plus que l'ASC. Enfin, le recevait le SCO d'Angers, et entendait confirmer ses bonnes dispositions à domicile. Toutefois, les joueurs du Finistère ont été surpris par des visiteurs (0-1) qui repartent avec les trois points grâce à une réalisation de Stéphane Bahoken (43).