L1 : Monaco enchaîne contre Bordeaux, les mal classés patinent

Monaco s'est baladé face à Bordeaux ce dimanche (3-0). Dans le même temps, Troyes et Metz se sont inclinés, Clermont a pris un point à Lorient.

Après la première défaite de la saison du Paris Saint-Germain (2-0), concédée face au Stade Rennais plus tôt dans la journée, quatre matches se jouaient simultanément ce dimanche après-midi. Monaco s'est imposé à domicile face à Bordeaux, Nantes et Angers ont pris le meilleur sur Troyes et Metz, match nul à Lorient.

Monaco enchaîne face aux Girondins

Restant sur deux succès consécutifs en Ligue 1, l'AS Monaco entendait réaliser la passe de trois ce dimanche, à Louis II. Face aux Girondins de Bordeaux, les hommes de Niko Kovac ont d'abord douté pendant de longues minutes, mal rentrés dans leur match. À la 18e minute de jeu, Monaco a été sauvé par un sauvetage héroïque de Guillermo Maripan sur sa ligne après un petit numéro de Timothée Pembélé dans la surface de réparation. Passés proche de la punition, les locaux ont ensuite retrouvé de l'allant et ont pensé ouvrir le score par l'intermédiaire de Kevin Volland (31e), mais l'international allemand a finalement vu son but refusé suite à une position de hors-jeu. Comme un symbole, c'est finalement Aurélien Tchouaméni, formé à Bordeaux, qui a fait des misères à son ancien club en ouvrant le score d'une frappe hasardeuse (36e).

Au retour des vestiaires, les hommes de Valdimir Petkovic ont affiché un visage moins solide et l'ont payé cash. Dès l'entame de la seconde période (48e), Aleksandar Golovin a doublé la mise, terminant de l'extérieur du pied après un avoir été trouvé par Wissam Ben Yedder. D'abord passeur, l'attaquant français s'est ensuite mué en buteur. L'homme fort de l'ASM s'est chargé de transformer un pénalty concédé par Mexer (61e), coupable d'une intervention irrégulière sur Sofiane Diop, fraîchement entré en jeu.

L'article continue ci-dessous

Nantes et Angers l'emportent, match nul à Lorient

Dans le même temps, le FC Nantes a pris le meilleur sur Troyes, promu aux portes de la zone rouge. L'ESTAC avait pourtant débuté avec des idées à la Beaujoire, avant de subir la loi des locaux. Ces derniers ont attendu la seconde période pour faire la différence en l'espace de dix minutes. Le premier but a été l'oeuvre d'Andrei Girotto à la suite d'un corner déposé par Wylan Cyprien (58e). Le second a été inscrit par Ludovic Blas, qui n'a laissé aucune chance au portier adverse sur son pénalty (69e).

Mal classé, Troyes ne sera toutefois pas distancé par la concurrence. Et pour cause, d'autres équipes mal classées ont manqué l'opportunité de faire le plein de points ce dimanche. C'est notamment le cas des Clermontois, tenus en échec sur la pelouse du FC Lorient. Après une ouverture du score précoce signée Mohamed Bayo (15e), déjà auteur de son cinquième but pour sa première saison en Ligue 1, les Merlus sont revenus sur un but de Jonathan Laporte (54e), ancien joueur clermontois.

Enfin, le FC Metz a mené à deux reprises face au SCO d'Angers, mais s'est finalement incliné. Dylan Bronn (10e) et Farid Boulaya (58e) ont été les buteurs du jour chez les Grenats, tandis que Mohamed-Ali Cho (53e) et Thomas Mangani (66e) ont permis par deux fois aux locaux de revenir au score. En toute fin de rencontre, alors qu'un match nul semblait se dessiner, Stéphane Bahoken a offert la victoire aux Angevins (90e). Scénario cauchemardesque pour les Messins, 18èmes de Ligue 1.