L1 - Guy Roux déplore le niveau du championnat de France

Dans un entretien accordé à France Football, l'ancien entraineur de l'AJA a analysé le niveau actuel de la Ligue 1.

Ancien entraîneur de l' , Guy Roux est un personnage emblématique du championnat de . À la retraite, le natif de Colmar est aujourd'hui âgé de 81 ans, mais garde bien entendu un oeil très attentif sur la , qu'il suit avec assiduité. Dans un entretien accordé à France Football, Guy Roux a justement donné son avis sur l'évolution du football français, pointant du doigt certains manquements.

"Les résultats européens de Rennes et de Saint-Étienne disent déjà qu'on est moins forts que les clubs roumains et ukrainiens. Alors, par rapport aux quatre pays qui nous devancent au classement UEFA... Disons qu'on s'approche davantage de la sixième place que de la quatrième", a d'abord analysé l'ancien technicien, par rapport à l'élimination des Rennais et à la campagne peu reluisante de l'ASSE.

"Notre L1 n'est pas si mauvaise, mais elle a un mauvais rapport qualité-prix"

Selon lui, ces mauvais résultats en Coupe d'Europe sont symptomatiques. "Ils démontrent qu'on fait du mauvais travail. Avec Auxerre, on ne crachait sur rien et surtout pas sur la Coupe d'Europe car c'était un peu le sommet de la gloire. Aujourd'hui, on nous dit qu'on ne peut pas jouer trois matches par semaine, qu'il faut faire des choix, tout ça parce que les entraîneurs ont peur de se faire virer s'ils perdent trois matches de suite en Championnat. En même temps, je les comprends car on ne leur laisse plus le temps de travailler", a regretté Guy Roux.

"Notre n'est pas si mauvaise, mais elle a un mauvais rapport qualité-prix. Chaque année, les clubs vendent leurs meilleurs joueurs, donc s'affaiblissent, et en achètent d'autres qu'ils vont payer plus cher, augmentant ainsi leur masse salariale. En plus de ça, la formation est moins bonne qu'avant", a enfin ajouté celui qui accordait justement une importance toute particulière à la formation.