L1 - Franck Raviot va superviser Benjamin Lecomte (MHSC)

Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens en Equipe de France, sera présent à la Mosson dimanche, pour y superviser le portier Benjamin Lecomte.

Très performant sous les couleurs de Montpellier et considéré comme l'une des valeurs sûres du championnat de France à son poste, le gardien de but Benjamin Lecomte ne saurait passer inaperçu depuis quelques mois désormais.

Franck Raviot sera présent à la Mosson ce dimanche

Justement, force est de constater que les bonnes performances de l'ancien portier de Lorient pouraient prochainement lui permettre d'être récompensé, puisque Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens de l'Equipe de France, va le superviser lors du match entre Montpellier et Reims, dimanche (15 heures).

Et pour cause, le gardien héraultais, âgé de 27 ans et appelé pour la première fois dans le groupe en septembre après les forfaits d'Hugo Lloris et Steve Mandanda, est désormais considéré comme le quatrième choix derrière le parisien Alphonse Areola.

Toutefois, au vue de son statut de cadre et de ses récentes performances sous la tunique bleue, notamment lors de la dernière Coupe du Monde remportée en Russie, Hugo Lloris ne devrait pas être détroné de si tôt... Steve Mandanda, en revanche, pourrait être contraint de montrer autre chose lors de ses prochaines sorties avec l'Olympique de Marseille, lui qui est très loin du niveau qui avait été le sien lors de sa meilleure période en carrière.