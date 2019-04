L1 - Champion pour la 8ème fois, le PSG intègre le podium des clubs les plus titrés de France

Grâce à sa victoire contre l'ASM, le PSG a remporté un 8ème titre de Champion de France. Mais où se situe réellement le club à l'échelle nationale ?

Porté par un Kylian Mbappé des grands soirs, le Paris Saint-Germain est facilement venu à bout de l'AS Monaco (3-1) au Parc des Princes, dimanche soir. Une nouvelle victoire, la 27ème de la saison en championnat pour les protégés de Thomas Tuchel, synonyme d'un nouveau titre de Champion de à mettre à l'actif du palmarès chaque année grandissant du club de la capitale, depuis son rachat en 2011.

Si la fin de saison est quelque peu venue atténuer la domination sans partage des franciliens lors de cet exercice 2018-2019, ce nouveau sacre à l'échelle nationale, le second de rang et le sixième en l'espace de sept ans, n'a rien d'une performance anodine. En effet, c'est bel et bien quelque chose d'historique que sont en passe de réaliser les Parisiens. Un exploit à ne surtout pas banaliser. Néanmoins, si le nouveau sacre du ne relève pas vraiment d'une surprise, compte tenu de ses moyens colossaux mais surtout de son équipe au talent reconnu de tous, où se situe réellement le club à l'échelle nationale avec ce huitième titre ?

Le PSG intègre le podium, égale l'ASM et devance l'OL

Dimanche matin, quatre clubs de l'élite pouvaient encore se targuer d'avoir remporté plus de championnats de France que le Paris Saint-Germain : l'AS Saint-Etienne, l' , l'AS et enfin le FC . Ce lundi matin, seuls les deux premiers peuvent encore le faire. En effet, avec huit titres au compteur, le club fondé en 1970, qui était jusque là à égalité avec l'Olympique Lyonnais avec sept sacres, a rejoint l'AS Monaco, son adversaire du soir, et le FC Nantes, sur le podium des clubs les plus titrés de l'histoire du championnat de France. Une performance de prestige, donc, qui plus est réalisée à la faveur d'une incroyable série de six titres en sept ans, ne laissant que les miettes à ses adversaires et à l'AS Monaco, champion surprise en 2017, emmené par un certain... Kylian Mbappé, encore lui.

Ayant intégré le podium du nombre de championnats de France remportés, en plus d'être le club qui compte le plus de (12) et de (8), le Paris Saint-Germain est plus que jamais un club qui compte à l'échelle nationale, étant tout simplement le plus titré toutes compétitions confondues. Néanmoins, les supporters Rouge et Bleu devront patienter encore un tout petit peu pour rattraper l'Olympique de Marseille, neuf fois titré en dans son histoire, et surtout les Verts de l'AS Saint-Etienne, deumeurant en tête de liste avec la bagatelle de dix championnats de France remportés.

Le Top 10 complet et détaillé :

1) AS Saint Etienne - 10 (1957,1964,1967,1968,1969,1970,1974,1975,1976,1981)

2) Olympique de Marseille- 9 (1937,1948,1971,1972,1989,1990,1991,1992,2010)

3) Paris Saint-Germain - 8 (1986,1994,2013,2014,2015, 2016,2018,2019)

4) FC Nantes - 8 (1965,1966,1973,1977,1980,1983,1995,2001)

5) AS Monaco - 8 (1961,1963,1978,1982,1988,2000,1997,2017)

6) Olympique Lyonnais - 7 (2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008)

7) Girondins de - 6 (1950,1984,1985,1987,1999,2009)

8) - 6 (1949,1953,1955,1958,1960,1962)

9) OGC Nice - 4 (1951,1952,1956,1959)

10) LOSC - 3 (1946,1954,2011)