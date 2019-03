L1 - Atal porte les Aiglons, il faudra compter sur le LOSC, l'EAG s'en sort bien

Ce dimanche, 3 matches de L1 se jouaient de manière simultanée. Ainsi, l'OGC Nice et le LOSC se sont respectivement imposés, quand l'EAG a peiné.

Avant la rencontre opposant l'Olympique Lyonnais au TFC en fin d'après midi (17h00), trois matches étaient au programme ce dimanche, pour le compte de la 27ème journée de Ligue 1. Dans le sud de la France, l'OGC Nice de Patrick Vieira accueillait le RCSA de Thierry Laurey, une affiche alléchante entre deux équipes joueuses qui, en cas de succès, pouvaient revenir sur les équipes du Top 5. Dans le même temps, en Bretagne, l'En Avant Guingamp, lanterne rouge du championnat recevait une formation nantaise en manque de repères ces dernières semaines, tandis qu'à Lille, les Dogues ont longtemps butté face à un DFCO au visage résolument défensif.

Nice 1-0 Strasbourg - Grâce à Atal, les Aiglons s'invitent à la fête

Après 26 matches joués, l'OGC Nice et le Racing Club de Strasbourg comptaient le même nombre de points (37). Si au coup d'envoi, les Alsaciens étaient devant les Azuréens au classement à la faveur d'une meilleure différence de buts, ce sont bel et bien les seconds cités qui ont finalement pris l'ascendant au coup de sifflet final. En effet, après un mois de février laborieux, les Niçois ont débuté mars de la meilleure des façons, maîtrisant leur sujet face à une équipe du RCSA en manque de solutions.

Décevants si bien dans le jeu que défensivement, les visiteurs ont concédé une ouverture du score signée Youcef Atal, qui ne se faisait pas prier pour offrir les trois points aux siens en se trouvant à la réception d'un centre au deuxième poteau de Saint-Maximin en taclant du pied droit. Bonne opération pour les hommes de Patrick Vieira.

Lille 1-0 Dijon - Peu mordants, les Dogues assurent l'essentiel



Largement défait mardi soir en Coupe de France face au Paris Saint-Germain (3-0), Dijon, toujours en difficulté au classement, se devait de l'emporter pour lancer sa course au maitien. Problème, en face, ce sont les Dogues de Christophe Galtier, dauphins de ce même PSG, qui se dressaient cette fois face aux hommes d'Antoine Kombouaré. Désormais à 20 points du leader parisien, le LOSC, qui compte 5 longueurs d'avance sur l'Olympique Lyonnais, avait en plus à coeur de reprendre sa marche en avant, lui qui restait sur deux matches nuls consécutifs en Ligue 1.



Véxés, les Nordistes abordaient donc la rencontre avec détermination et mettaient à mal l'arrière garde dijonnaise. Si le DFCO, bien organisé, tentait tant bien que mal de contenir les offensives des locaux, emmenés par un Nicolas Pépé muet depuis trois matches, le deuxième du classement a finalement trouvé la faille non sans une certaine réussite, pusique malgré de nombreuses situations gâchées, c'est le défenseur Wesley Lautoa qui trompait son propre gardien en 2ème période. Cruel.

Guingamp 0-0 Nantes - Pas de vainqueur au Roudourou

Ayant perdu cinq de ses six dernières sorties à l'extérieur en Ligue 1, le FC Nantes se rendait non loin de ses bases ce dimanche soir, puisque les Canaris avaient rendez-vous au Stade de Roudourou face pour y affronter l'En Avant Guingamp, toujours englué à la dernière place du championnat, et ce depuis plusieurs mois désormais.



Au terme d'une rencontre assez terne, marquée par de nombreuses approximations techniques et des conditions météorologiques peu avantageuses, les locaux, entraînés par Jocelyn Gourvennec et qui avaient à coeur de laver l'affront du match aller (5-0 pour Nantes), peuvent s'estimer heureux de terminer ce dimanche avec un point supplémentaire. Et pour cause, si ce point du match nul n'est en rien une bonne opération pour les Bretons, ce dernier a été acquis au gré d'une rencontre au contenu particulièrement inquiétant, terminée par un pénalty manqué du Nantais Valentin Rongier dans le temps additionnel. Verre à moitié plein, donc.