L'Union met le feu… Une offre historique pour arracher Conte au cœur de l'Italie

Selon la presse italienne de ce lundi, la situation de l’entraîneur Antonio Conte connaît de nouveaux développements. Très courtisé, le technicien transalpin est pressenti pour prendre les rênes d’Al-Ittihad en vue de la prochaine saison.

Naples avait annoncé plus tôt ce mois-ci avoir résilié son contrat avec l’Italien d’un commun accord, lui permettant d’étudier plusieurs offres, dont celle, grandissante, émanant d’Arabie saoudite.

Selon le Corriere dello Sport, le club n’a pas encore formulé d’offre officielle, mais la direction serait déterminée à confier les rênes de l’équipe au technicien transalpin pour l’exercice à venir.

Selon le quotidien transalpin, les dirigeants unionistes préparent une proposition « exceptionnelle et sans précédent », aussi bien sur le plan financier que sportif, pour inciter le technicien à relever un nouveau défi dans la Saudi Pro League.

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Le technicien transalpin privilégie toujours la sélection italienne, mais ce dossier est pour l’instant en stand-by.

Toutefois, l’option saoudienne demeure, à ce stade, la plus probable, faute de démarches officielles de la Fédération italienne et en raison de la grande sérieux de la Fédération saoudienne.

Le club poursuit activement sa quête d’un nouvel entraîneur pour succéder au Portugais Sérgio Conceição et place la venue d’un technicien de renom en tête de ses priorités, afin de briguer tous les titres nationaux et continentaux.