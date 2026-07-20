L'Union au bord de l'effondrement… Le spectre de la faillite menace la saison de la revanche !

Le journaliste Mohamed Al-Bakiri a lâché une bombe sur la situation financière d’Al-Ittihad, affirmant que le club était confronté à une crise susceptible d’obscurcir ses projets pour le mercato estival et de compromettre sa compétitivité lors de la prochaine saison.

Intervenant sur les ondes d’« Al-Arabiya FM », il a affirmé que le club ne pourrait pas investir plus de 20 millions d’euros sur l’ensemble de ses transferts estivaux 2026, sous peine de s’exposer à une crise financière susceptible de le mener à la faillite.

Il précise que le club devra se contenter de transferts économiques, faute de liquidités suffisantes pour des opérations majeures, ce qui risque de l’écarter de la course aux titres face à des rivaux mieux dotés.

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Il a par ailleurs souligné que la crise ne se limiterait pas au plan financier, mais pourrait aussi affecter l’aspect sportif si la direction ne parvenait pas à satisfaire les exigences du staff technique durant ce mercato, risquant ainsi de compromettre le projet sportif avant même le coup d’envoi de la saison.

Il a conclu en estimant que le club s’apprête à traverser une période délicate, voire une « catastrophe financière », si aucune solution rapide n’est trouvée pour rééquilibrer le budget et renforcer l’effectif.

Cette situation survient alors que le club espère retrouver son lustre d’antan, après une saison blanche.