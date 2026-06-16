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FBL-HKG-KSA-SUPER CUP-NASSR-ITTIHADAFP

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L’Union abandonne la piste menant à la star d’Al-Nassr et se positionne désormais pour rivaliser avec ce dernier sur le recrutement d’un international saoudien

Mercato
Al Nasr FC
Al Ittihad
Saudi Pro League
A. Ghareeb
K. Al Ghannam
Espagne vs Arabie saoudite
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Arabie saoudite
Espagne
É.-U.

Le championnat Roshen assiste à un nouveau duel en dehors du terrain.

Le club d’Al-Ittihad a abandonné l’idée de recruter la star de son grand rival Al-Nassr lors du prochain mercato estival. Il vise désormais un joueur de l’équipe nationale saoudienne.

Selon plusieurs médias saoudiens, le club était pourtant donné proche d’un accord pour accueillir l’ailier Abdulrahman Gharib, dont le contrat avec Al-Nassr expire en juin prochain, et ce, sans indemnité de transfert.

Selon le quotidien saoudien « Okaz », le dossier s’est toutefois enlisé au stade de l’accord de principe, sans avancée notable, laissant présager un possible échec.

Dans le même temps, le club a commencé à s’orienter vers une autre option : le recrutement de Khaled Al-Ghanam, l’ailier d’Al-Ittifaq et de la sélection saoudienne, lors du prochain mercato estival.

Selon le quotidien, le conseil d’administration du club de Jeddah est toutefois divisé, car cette opération représenterait un coût considérable, contrairement à l’arrivée prévue de Gharib, attendue gratuitement.

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Arabie saoudite
KSA

Outre ces dissensions, le dossier Al-Ghanam bute aussi sur la concurrence d’Al-Nassr et d’Al-Qadisiyah, tous deux intéressés par l’ailier d’Al-Ittifaq.

Âgé de 25 ans, l’attaquant a brillé lors du dernier exercice du championnat Roshen en terminant meilleur buteur saoudien avec 13 réalisations en 32 rencontres, auxquelles s’ajoutent 7 passes décisives.

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