L'UNFP tire la sonnette d'alarme sur les calendrier surchargés

Le syndicat des joueurs s'inquiète de la santé des joueurs, mise en danger par des calendriers toujours plus surchargés.

"On achève bien les chevaux..." Dans un communiqué publié ce vendredi à quelques heures d'Autriche-France, l'UNFP s'alarme du calendrier démentiel auquel les joueurs ont dû faire face cette saison.

"L'avis est unanime, les joueurs sont éreintés"

Le syndicat des joueurs en veut pour preuve ces quatre matchs de Ligue des nations, placés en fin de saison en raison du report de la Coupe du monde à l'automne.

"Pour la première fois de son histoire, l’équipe de France dispute quatre matches en onze jours", rappelle l'UNFP.

Pour préserver la santé des joueurs, il est urgent pour de revoir en profondeur le calendrier international et de placer autour de la table les principaux acteurs du jeu, les joueurs mais aussi les staffs techniques et médicaux...

▶️ — UNFP (@UNFP) June 10, 2022

"L’avis est unanime, les joueurs sont éreintés, usés par une interminable saison, des matches tous les trois jours de plus en plus fréquents et des périodes internationales- toujours plus longues- qui ne font qu’aggraver la situation.

"A quel moment les instances internationales (FIFA et UEFA) vont-elles prendre en compte sérieusement la santé des joueurs et l’ériger en priorité absolue ? Le manque de repos, de récupération et de régénération physique et mentale est criant."

L'UNFP espère une réaction de la FIFA

Le syndicat appelle les instances internationales, à commencer par la FIFA, a réagir pour éviter une accumulation de rencontres, qui promet encore d'être importante la saison prochaine.

"Il est urgent de revoir en profondeur le calendrier international et de placer autour de la table les principaux acteurs du jeu, les joueurs mais aussi les staffs techniques et médicaux", poursuit le communiqué.

"Plus que des aménagements, une refonte en profondeur et des solutions collectives doivent être trouvées pour assurer la protection de la santé des joueurs et accorder des périodes de repos total plus longues.

Le mois dernier, la FIFPRO (syndicat mondial des joueurs) et l'UNFP présentaient une étude mettant en avant les effets néfastes du trop grand nombre de matchs sur la santé physique et mentale des joueurs.

"72% des joueurs internationaux ont disputé plus de 55 matchs cette saison. La majorité des joueurs et encadrant interrogés a mis en avant la nécessité de diminuer le nombre de rencontres sur une saison, sous peine de perdre en qualité de jeu. La Ligue des Nations poussive, qui augmente de surcroît le risque de blessure grave pour les joueurs, en est la meilleure des preuves", achève l'UNFP.