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Le sélectionneur de l’Allemagne, Jürgen Klopp, a adressé un compliment inattendu à Virgil van Dijk, son ancien joueur au Liverpool FC.

Interrogé sur ce que les défenseurs allemands pouvaient apprendre de van Dijk, le défenseur vedette néerlandais, avant le match de Ligue des nations contre les Pays-Bas lundi à Berlin, Klopp a répondu dimanche en conférence de presse : « Le physique. » Il a précisé : « C’est l’une des plus belles personnes que j’aie jamais vues. Et il a une voix : il pourrait aussi chanter baryton. »

Klopp n’a pas abordé l’aspect sportif, mais le journaliste qui avait posé la question était tout de même satisfait. « C’était une bonne réponse », lui a-t-il rétorqué. Klopp, lui, a eu des doutes : « Je n’en suis pas sûr, je n’en suis pas sûr », a-t-il murmuré. Klopp et van Dijjk avaient travaillé ensemble au Liverpool FC entre 2018 et 2024 et célébré durant cette période de nombreux succès communs, dont le titre de champion d’Angleterre en 2020 et le sacre en Ligue des champions en 2019.

Avec la sélection allemande, Klopp avait créé la surprise vendredi en laissant Nico Schlotterbeck, du Borussia Dortmund, sur le banc pendant les 90 minutes de la victoire 3-1 en Serbie. Le sélectionneur avait préféré aligner Jonathan Tah et Malick Thiaw en défense centrale.

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« La défense centrale est un poste où j’estime que nous sommes très, très bien pourvus », a déclaré Klopp. Outre Thiaw, Tah et Schlotterbeck, Waldemar Anton, du Borussia Dortmund, avait lui aussi été convoqué récemment. Il est désormais absent en raison de problèmes musculaires. « Il faut certaines qualités de caractère, certaines qualités physiques et certaines qualités footballistiques », a énuméré Klopp au sujet de ce qu’il attend de ses défenseurs centraux.

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Le sélectionneur n’a pas voulu dévoiler sa composition d’équipe pour le match contre les Pays-Bas. La question d’un retour de Schlotterbeck dans le onze reste donc ouverte. « Il y aura différentes associations de temps à autre à l’avenir », a précisé Klopp, indiquant qu’il n’avait pas encore de paire attitrée en défense centrale.