Le milieu offensif a ainsi inscrit un triplé lors de sa première titularisation avec Bologne, en Serie A, sur la pelouse de l'AC Milan. Avec ses trois buts, Mbangula a été le facteur décisif de la surprenante victoire 4-2 des visiteurs.

« Mon premier triplé, mais j'espère que ce ne sera pas le dernier », s'est réjoui le joueur de 22 ans après la rencontre, soulignant avoir vécu « l'une des plus belles soirées de ma vie » . Cette soudaine avalanche de buts est d'autant plus remarquable que Mbangula n'avait plus marqué depuis près d'un an : son dernier but remontait à la victoire 2-1 du Werder Brême contre le VfL Wolfsburg en Bundesliga, début novembre 2025.

Mbangula avait rapidement donné l'avantage à Bologne à San Siro, en trompant le gardien milanais Mike Maignan à bout portant (8e minute). Les locaux ont ensuite renversé la rencontre pour mener 2-1 à la pause. À l'heure de jeu, un but contre son camp du défenseur milanais Davide Bartesaghi a permis à Bologne d'égaliser, avant que Mbangula ne devienne l'homme du match.

Samuel Mbangula, flop du Werder Brême, inscrit un triplé contre l'AC Milan

À la 62e minute, il a lui-même lancé une belle action collective de Bologne, s'est placé au point de penalty, a éliminé son adversaire d'un mouvement astucieux et a conclu avec sang-froid pour redonner l'avantage aux siens. En fin de match, le joueur prêté par le Werder en a remis une couche et a scellé le sort de la rencontre : après une contre-attaque, il s'est retrouvé seul face à Maignan et a gardé son sang-froid à onze mètres du but (86e).

« Il avait peu joué jusqu'ici, mais son engagement me plaisait déjà avant ses trois buts : en fin de match, il a même joué en défense comme piston droit », a salué l'entraîneur de Bologne, Raffaele Palladino, à propos de l'homme de la soirée. Mbangula était titulaire pour la première fois avec le club italien ; il n'avait auparavant disputé que trois très courtes entrées en jeu.

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Ce mercredi soir à Milan pourrait-il marquer un tournant pour Mbangula ? Au Werder Brême, qui l'avait recruté à l'été 2025 pour dix millions d'euros en provenance de la Juventus Turin, faisant de lui la deuxième recrue la plus chère de l'histoire du club, le Belge, après des débuts corrects, s'était peu à peu révélé être une coûteuse erreur de casting. Durant la seconde moitié de la saison passée, il n'avait presque plus été titularisé et avait passé à plusieurs reprises 90 minutes sur le banc des remplaçants.

Une plus-value pour le Werder Brême ? Le Bologne FC pourrait recruter définitivement Samuel Mbangula

Le Werder était donc disposé à laisser partir le joueur recruté pour dix millions d'euros après seulement un an. Début septembre, juste avant la fermeture du mercato estival, son prêt à Bologne jusqu'à la fin de la saison a été bouclé. Le contrat de Mbangula à Brême court encore jusqu'en 2030, mais l'actuel onzième de Serie A dispose d'une option d'achat pour l'été prochain et pourrait recruter définitivement l'international belge des moins de 21 ans moyennant une indemnité de transfert annoncée à 12,5 millions d'euros.

Si, durant les presque deux premiers mois de son prêt, Mbangula ne semblait pas convaincre en vue d'un transfert définitif, il pourrait encore y parvenir grâce à d'autres prestations de haut niveau comme celle contre le Milan. Le Werder pourrait alors même réaliser une petite plus-value sur ce transfert.

Mbangula semble en tout cas se plaire à Bologne : « Nous formons un groupe formidable, et c'est notre véritable force : nous restons toujours soudés et nous l'avons prouvé en n'abandonnant jamais. » Le club historique avait raté son début de saison et occupait la 18e place après n'avoir pris que deux points lors de ses cinq premiers matches de Serie A. Mais avec trois victoires lors des quatre dernières rencontres, Mbangula et ses coéquipiers se sont pour l'instant extirpés du bas du classement.